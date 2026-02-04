Какво предстои в кръг №20 от Sesame НБЛ

Кръг №20 в Sesame Национална баскетболна лига стартира на 6 февруари (петък). В първия мач един срещу друг ще се изправят отборите на Академик Бултекс 99 и Спартак Плевен. Срещата е с начален час 19:00 часа и ще се изиграе в зала "Сила" в Пловдив.

На 7 февруари (събота) ще се изиграят още два двубоя. От 17:00 часа Шумен приема Балкан в зала "Младост".

От 18:00 часа е срещата между Локомотив Пловдив и Левски в зала "Сила".

От 13:00 часа в неделя (8 февруари) един срещу друг ще застанат отборите на Берое и Черно море Тича. Мачът ще се изиграе в зала "Общинска" в Стара Загора.

В последния мач от кръга на 9 февруари (понеделник) Ботев Враца приема Миньор 2015 в "Арена Ботевград" от 19:15 часа.