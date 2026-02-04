Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Гимнастички от 53 държави със заявка за Световната купа в София

Гимнастички от 53 държави със заявка за Световната купа в София

  • 4 фев 2026 | 13:41
  • 80
  • 0
Гимнастички от 53 държави със заявка за Световната купа в София

Състезателки от 53 държави са подали заявки за участие в Световната купа по художествена гимнастика в София. Турнирът ще се проведе от 28 до 30 март в столичната „Арена София“, стана ясно след обявяването на принципните регистрации.

В индивидуалната надпревара ще участват 99 гимнастички. Сред заявилите участие са и представителките на Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг и без национален химн. Сериозна конкуренция на българките ще окажат гимнастичките на Китай, Италия, Израел, Япония, Испания, Франция, Бразилия, Украйна и други.

При ансамблите за отличията ще спорят 25 състава, сред които олимпийският шампион Китай. Момичетата на Весела Димитрова ще трябва да се преборят с формациите на Италия, Испания, Франция, Израел, Япония и Украйна. Прави впечатление отсъствието на петорките на Бразилия, Естония, Египет и Казахстан.

Крайният срок за подаване на поименните заявки за първия етап е 27 февруари, а за втория – 12 март.

По програма квалификациите в индивидуалната надпревара и при ансамблите ще се проведат на 28 и 29 март (събота и неделя), а финалите са насрочени за 30 март (понеделник).

Световната купа в София открива тазгодишната серия от четири турнира, включени във веригата, които ще служат като квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Останалите надпревари ще бъдат в Ташкент (10–12 април), Баку (17–19 април) и Милано (10–12 юли). Същият формат ще бъде запазен и през следващата година.

Седмица по-късно столицата ще приеме и утвърдения международен турнир „София къп“. Надпреварата, която ще се проведе от 3 до 5 април в зала „София“, ще включва състезания за девойки и жени в индивидуалното и отборното класиране.

