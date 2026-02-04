Популярни
В Испания припомниха за духа на Любо Пенев в деня за борба с рака

  • 4 фев 2026 | 10:38
  • 158
  • 0

Любослав Пенев и редица други известни имена са спортистите, които вече са се преборвали онкологично заболяване. На днешния световен ден за борба с рака испанският вестник “Ас” припомни за неприятностите на българина през 1994 година. През февруари тогава той беше диагностициран с рак на тестисите, заради което после пропусна великия за България Мондиал в САЩ.

Ето какво пише изданието за Любо:
“На бившия български национал, играл за Валенсия, Атлетико и Селта, наред с други клубове, на 15 февруари 1994 г. му беше диагностициран злокачествен тумор на тестис. Случаят му предизвика широк отзвук по онова време, тъй като той беше сред първите успешни спортисти, на които бе диагностициран рак от този тип. Той преодоля заболяването почти година по-късно, след десет месеца лечение, и се завърна на терена, като после успя да спечели титлата в Ла Лига с „червено-белите“ през сезон 1995/96.”

Както е известно обаче, в момента Пенев се бори с ново онкологично заболяване. Той беше на лечение в Германия, а от 20 януари е обратно у нас.

Иначе в статията на “Ас” за преборилите рака спортисти се разказват още историите на популярни личности като Мартина Навратилова, Ариен Робен, Ерик Абидал, Ланс Армстронг, Херман Бургос, Алонсо Морнинг и др.

