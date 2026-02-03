Агат Гилмо ще атакува европейски рекорд в Лиевен

Агат Гилмо ще се опита да подобри дългогодишния европейски рекорд в бягането на 2000 метра в зала по време на турнира в Лиевен на 19 февруари. Надпреварата е част от златната верига на Световните атлетически серии в зала.

Европейската шампионка на 1500 метра в зала ще се цели в рекорда на Габриела Сабо от 5:30.53 минути, който датира от далечната 1998 година. Румънката държи и рекорда на турнира в тази рядко провеждана дисциплина с време от 5:38.76, поставено през 2000 г.

Гилмо, която достигна до финала на 1500 метра на Олимпийските игри в Париж 2024, се състезава изключително активно през последните седмици. Миналия месец тя беше част от отбора на Франция, спечелил сребърните медали на Световното първенство по крос кънтри. В последните дни тя записа и личен рекорд на 800 метра в зала от 2:00.30, както и подобри националния рекорд на Франция на една миля в зала с време 4:23.27.

Националният рекорд на Франция на 2000 метра в зала е сравнително по-скромен – 5:49.36, поставен от бившата европейска шампионка по крос-кънтри Ямна Белкасем в същото състезание в Лиевен през 2000 година.

Бяганията на средни и дълги разстояния при жените ще бъдат във фокуса на вниманието в Лиевен. Участие в тазгодишното издание на турнира са потвърдили още Фемке Бол (600 м), Кийли Ходжкинсън (800 м), Джорджия Хънтър-Бел (1500 м) и Надя Батоклети (3000 м).