  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Ершимшек преди гостуването на френския Льовалоа: Искам да видя желание за борба и взаимна подкрепа

Ахметджан Ершимшек преди гостуването на френския Льовалоа: Искам да видя желание за борба и взаимна подкрепа

  • 3 фев 2026 | 16:12
  • 351
  • 0

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде интервю пред клубната медия преди последния двубой на Жълто-сините от програмата на група Е в Шампионската лига по волейбол за жени. В сряда маричанки гостуват на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в решителен мач, победителят от който ще си гарантира продължаване на участието си в евротурнирите. До момента двата тима са с равен актив от по 4 точки и спорят за третата позиция в крайното класиране.

„След последния ни мач в Шампионската лига се фокусирахме върху грешките, които допуснахме и работихме върху изчистването им. Вярвам, че сме готови за утрешния мач. Всеки в отбора е наясно колко важен е предстоящият двубой. Няма нужда да го обясняваме, за да дадем допълнителна мотивация на състезателките. Надявам се, че ще постигнем добър резултат и ще продължим участието си в Европейските клубни турнири“, заяви Ершимшек.

„Наясно сме, че ще бъде много труден мач. До момента Льовалоа спечели и двете си домакински срещи срещу силни съперници. Аз обаче вярвам, че ние имаме качеството да ги победим“, допълни турският специалист.

„Още от началото си поставихме за цел да се класираме на второ или трето място в групата. В момента обаче най-важното е как ще се представим утре на полето. Когато свършим своята работа, както трябва, резултатът ще дойде. Искам да видя от моите състезателки същото желание за борба, каквото показаха в последния ни мач и същата взаимна подкрепа. Да, двубоят е много важен, но трябва да останем спокойни“, каза още наставникът на Жълто-сините.

Срещата между Льовалоа и Марица е на 4 февруари (сряда) от 21:00 часа българско време в зала Марсел Сердан и ще бъде излъчена пряко в ефира на Max Sport 2..

