Състезатели по аеробика с национален потенциал проведоха съвместна тренировка в Пловдив

В края на януари в Пловдив се проведе съвместна работна тренировка на състезатели по аеробика във възрастова група 15–17 години, показващи потенциал за включване в основния и разширения състав на националния отбор, който ще представи България на предстоящото световно първенство в Памплона, Испания, през септември.

Целта на тренировката бе проверка на техническата и физическата подготовка на състезателите, както и даване на конкретни насоки и съвети за тяхното подобряване преди първата официална контрола, планирана за началото на месец март.

В тренировката взеха участие състезатели от клубовете „Аеробика-АМД“, „Мега спорт“ и „Кърджали“.

Събитието премина продуктивно и успешно, в работна и мотивираща атмосфера, съобщиха от Българския съюз по аеробика.

Присъстваха Димитрина Къндева – председател на СА, Калоян Калоянов – член на УС, както и треньорите Биляна Тютюкова и Мартина Маринова.