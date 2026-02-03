Кениецът Кипкорир се цели в 43 секунди на 400 метра с поглед към Световните щафети

Сребърният медалист от Африканското първенство през 2024 г. Келвин Кипкорир си е поставил за цел да свали личното си най-добро време на 400 метра до 43 секунди. Амбицията му е да си осигури място в отбора на Кения за Световното първенство за щафети.

Понастоящем спринтьорът от Кения има личен рекорд от 44.80 секунди в дисциплината. Той постигна този резултат на миналогодишния национален шампионат, където завърши трети. Именно това представяне се оказа решаващо и му спечели дебютно участие на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Световната сцена обаче се оказа сериозно изпитание. Кипкорир отпадна още в сериите на индивидуалните 400 метра, след като регистрира време от 45.39 секунди и се класира шести. Предвид предстоящото Световно първенство по щафети на 2-3 май в Габороне, Ботсвана, Кипкорир е категоричен, че свалянето на личния му рекорд до границата от 43 секунди е от ключово значение, за да увеличи шансовете си да облече отново кенийския екип.

"Целта ми е да пробягам 400 метра за 43 секунди този сезон, за да подобря шансовете си да попадна в отбора за Световните щафети“, заяви Кипкорир. "В момента най-голямата ми цел е шампионатът в Ботсвана. Затова ще се съсредоточа върху подобряването на личното си постижение в предстоящите състезания.“

Кипкорир вече се е утвърдил като надеждна част от щафетната машина на Кения. На Световното първенство в Токио през септември той беше част от квартета на 4х400 метра за мъже заедно с Джордж Мутинда, Дейвид Санайек и Денис Масика.