  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Майкъл Марш е MVP на 19-ия кръг в Sesame НБЛ

Майкъл Марш е MVP на 19-ия кръг в Sesame НБЛ

  • 3 фев 2026 | 13:35
  • 197
  • 0
Майкъл Марш е MVP на 19-ия кръг в Sesame НБЛ

Майкъл Марш е MVP на 19-ия кръг на Sesame НБЛ, съобщават от лигата в официалните си профили в социалните мрежи. Играчът на Шумен бе с основен принос за домакинската победа над Спартак Плевен с 84:64 в 19-ия кръг на Sesame НБЛ, като регистрира КПД от 30. Той се отличи с 16 точки, 15 борби и 3 асистенции срещу плевенчани.

Марш изпревари с много малко в съревнованието за най-ценен играч на кръга съотборника си Уилям Елис, който също бе на висота в двубоя със Спартак. Елис завърши мача с 26 точки, 5 борби и 5 асистенции за КПД от 29.

Шумен прегази Спартак Плевен за победа №2 в Sesame НБЛ
Шумен прегази Спартак Плевен за победа №2 в Sesame НБЛ

Победата бе едва втора за Шумен през сезона, като тимът е с 14 поражения и заема последното 11-о място в класирането.

Снимка: Sesame НБЛ

