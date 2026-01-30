Шумен и Спартак Плевен се надлъгват за начало на кръг №19 в Sesame НБЛ

Отборите на Шумен и Спартак Плевен играят в първи мач от 19-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. След 10 минути игра в зала "Младост" в Шумен, домакините водят с 25-16.

ПЪРВА ЧАСТ



След първите 3 минути и половина игра домакините поведоха с 6-4, а малко след това резултатът стана 10-4. Баскетболистите на Шумен продължиха да поддържат преднината си, като при оставащи малко повече от 4 минути тя бе 4 точки (12-8). Бързо обаче плевенчани я намалиха на 2 точки, но домакините пак вдигнаха на 5 (15-10). 1:07 мин. преди края резултатът бе 23-12 в полза на Шумен, а след 10 минути игра домакините поведоха с 25-16.

Стартови петици:

Шумен: Елис, Марш, Барр, Лазаров, Станев

Спартак Плевен: Сотиров, Титков, Скот, Браун, Иванов

Шумен е на последно място в класирането с 1 победа и 14 загуби до този момент, а плевенчани се намират на пета позиция в таблицата с баланс от 8 успеха и 7 поражения в сметката си.