Лециле Тебого с дръзко изявление преди Световното за щафети

  3 фев 2026 | 13:18
Лециле Тебого остава твърд в целта си за мъжката щафета на 4х400 метра преди Световното първенство за щафети, което ще се проведе в Габороне (Ботсвана) от 2 до 3 май 2026 г. на Националния стадион на Ботсвана. Това ще бъде първият път, в който престижното световно събитие се провежда в африканска държава, а Тебого вярва, че е настъпил подходящият момент отборът му да продължи своята доминация.

По време на миналогодишното издание на Световното за щафети Южна Африка триумфира в мъжката щафета на 4х400 метра благодарение на усилията на Гардео Айзъкс, Удеме Окон, Лендерт Кукемур и Закити Нене. Белгия зае второто място в надпреварата, а Ботсвана допълни подиума на събитието в Гуанджоу, Китай.

Преди тазгодишното издание на състезанието Тебого вече започна да изяснява намеренията си относно щафетните отбори. В скорошна публикация в своя профил в X, в отговор на World Athletics, настоящият олимпийски шампион на 200 метра заяви: "Един отбор, една мечта.“

В предишно интервю за World Athletics Тебого също отправи предизвикателно послание, настоявайки, че Ботсвана ще бъде на световната сцена в щафетата 4х400 метра за много дълго време. "Ще продължим да доминираме в 4х400 метра възможно най-дълго“, каза той.

Междувременно съперничеството между Ботсвана и САЩ ще бъде подновено след сблъсъка, който се състоя на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

Тогава Ботсвана успя да надделее над САЩ, преодолявайки силния дъжд, и Лециле Тебого ще се надява на повторение на този успех.

"Трябваше да се настроя по различен начин, за да осъзная, че това не е моя индивидуална дисциплина, а нося надеждите на още трима души с мен“, спомня си Тебого.

"Така че, защо не? Не трябва да ги разочаровам. Без значение колко съм уморен, без значение какво ми минава през ума. Просто се стегнах; отборът беше този, който ме тласна напред.“

Снимки: Gettyimages

