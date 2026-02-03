Популярни
  Локомотив (София)
  2. Локомотив (София)
  3. Краси Борисов: Лошо тръгна годината, Бате Спиро ми даде път във футбола

Краси Борисов: Лошо тръгна годината, Бате Спиро ми даде път във футбола

  • 3 фев 2026 | 12:55
  • 547
  • 0

Футболният специалист Красимир Борисов говори на поклонението пред легендата на Локомотив (София) и българския футбол Спиро Дебърски.

Бойчо Величков: Много неприятен момент за всички футболни хора
Бойчо Величков: Много неприятен момент за всички футболни хора

"Лошо тръгна годината. Загубихме един много добър приятел, колега, човек - говоря за Димитър Пенев. Той даде път на много млади футболисти за тяхното развитие. След това си отиде главният готвач Нейчо, който беше с нас в Америка. Сега Бате Спиро. Жалко. За Бате Спиро само добри думи. Когато бях юноша, той беше един от треньорите, които ми дадоха път. Той с грижеше за младите футболисти - тези от школата, които бяхме тогава. Бог да го прости и вечна му памет", каза помощник-треньорът на България на Мондиал'94.

