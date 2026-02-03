Алмгрен потвърди участие на 10 км в Кастейьон

Многократният европейски рекордьор Андреас Алмгрен от Швеция обяви, че ще се завърне на испанска земя за състезанието на 10 километра в Кастейон на 22 февруари.

Алмгрен подобри европейски рекорди в последните си две състезателни участия, като и двете бяха в Испания. През октомври във Валенсия той стана първият европеец, слязъл под границата от 59 минути в полумаратона с време 58:41, преди отново във Валенсия миналия месец да свали значителна част от собствения си европейски рекорд на 10 км.

Тогава Алмгрен пресече финалната линия за 26:45, подобрявайки рекорда си с осем секунди. Въпреки това шведът остана видимо разочарован, тъй като му се наложи да води колоната в продължение на повече от шест километра, след като единственият пейсмейкър се оттегли по средата на четвъртия километър.

"Това са най-добрите условия, които съм имал тук, във Валенсия. Толкова е хубаво, но трябваше да поема водачеството от третия километър. Много е трудно да си отпред през цялото време. Не беше много, но имаше и лек насрещен вятър на финалната права“, заяви Алмгрен.



"Казах си, че днес лично постижение с около 10 секунди по-добро би било приемливо, но усещам, че мога да постигна много по-бързо време. Ако имах пейсмейкър за 6-7 км, мисля, че мога да бягам много бързо“, добави той в интервюто си след състезанието във Валенсия.

Бягането на 10 км, което се провежда като съпътстващо събитие на маратона в Кастейьон, е състезание с растяща репутация за постигане на бързи времена.

През 2022 г. етиопката Ялемзерф Йехуалау счупи световния рекорд на 10 км за жени именно в това състезание с време 29:14. Миналата година нейният сънародник Йомиф Кеджелча постигна второто най-бързо време в историята, печелейки с 26:31.

При жените миналата година победителка стана етиопката Медина Еиса с 29:25, което я нареди на пето място във вечната световна ранглиста. Словенката Клара Лукан беше най-предно класираната европейка с време 30:26, което я поставя на пета позиция в европейската ранглиста за всички времена.

