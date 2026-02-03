Световната атлетика ратифицира рекордите на Фишър, Коеч и Бийкрофт

Световната атлетика официално потвърди три нови световни рекорда – на Грант Фишър в бягането на 5000 метра в зала, както и два при юношите под 20 години, поставени от Фануел Коеч и Айзък Бийкрофт.

Световният рекорд на 5000 метра в зала от 12:44.09, поставен от американеца Грант Фишър в Бостън на 14 февруари 2025 г., беше официално ратифициран. Заедно с него бяха потвърдени и два рекорда при юношите до 20 години – на 1500 метра от кениеца Фануел Коеч в Париж и на 10 000 метра спортно ходене от австралиеца Айзък Бийкрофт в Сидни.

Постижението на Фишър на 5000 метра дойде по-малко от седмица, след като той счупи световния рекорд и на 3000 метра в зала в Ню Йорк. Двукратният олимпийски бронзов медалист премина границата от 3000 метра за 7:39.16, след което продължи да поддържа изключително темпо с обиколки под 31 секунди.

Фишър пробяга последните 400 метра за впечатляващите 59.36 секунди и финишира с време 12:44.09. С това той подобри с пет секунди предишния световен рекорд от 12:49.60, принадлежащ на етиопеца Кенениса Бекеле и поставен в Бирмингам на 20 февруари 2004 г.

"12:44.09 за световен рекорд на 5000 метра в зала! Два световни рекорда за шест дни, за да завърша една от най-лудите седмици в живота ми. Време е за почивка“, написа тогава Фишър в социалните мрежи.

Фануел Коеч постигна своя световен рекорд за юноши до 20 години на 1500 метра по време на турнира Meeting de Paris на 20 юни. В надпреварата от веригата Диамантена лига тогава 18-годишният Коеч завърши втори след победителя Азедин Хабз, но спря хронометъра на 3:27.72. Така той подобри предишния рекорд от 3:28.81, поставен от сънародника му Роналд Квемои в Монако на 18 юли 2014 г. Постижението нарежда Коеч на девето място във вечната световна ранглиста при мъжете.

Айзък Бийкрофт постави своя световен рекорд за юноши до 20 години на 10 000 метра спортно ходене на шампионата на Нов Южен Уелс в Сидни на 11 декември. 18-годишният австралиец, който спечели титлата при юношите на Световното отборно първенство по спортно ходене в Анталия през 2024 г., финишира за 38:02.68. С това той счупи рекорда от 38:46.4 на руснака Виктор Бураев, поставен в Москва на 20 май 2000 г.

Снимки: Gettyimages