  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Низвергнат от ЦСКА 1948 си намери отбор в Бразилия

Низвергнат от ЦСКА 1948 си намери отбор в Бразилия

  • 3 фев 2026 | 11:13
Бразилският футболист на ЦСКА 1948 Талис е пред завръщане в родината си. Информацията бе разпространена от журналистите Рафаел Рибейро и Рейналдо Фурлан, 29-годишният футболист е договорил личните си условия с бразилския тим Лондрина. Талис вече е подписал предварителен договор с новия си клуб, известен с прозвището си Акулата. Този ход става възможен, тъй като настоящият му контракт с ЦСКА 1948 изтича през юни, което му позволява да преговаря свободно за бъдещето си.

Очаква се играчът да се присъедини към подготовката на Лондрина веднага след като стане свободен агент. С преминаването си в Лондрина, Талис слага край на своя етап в българския футбол. Полузащитникът се утвърди като важна фигура за "червените", но през миналото лято отказа да поднови договора си с ЦСКА 1948 и бе изваден от първия състав.

