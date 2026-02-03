Низвергнат от ЦСКА 1948 си намери отбор в Бразилия

Бразилският футболист на ЦСКА 1948 Талис е пред завръщане в родината си. Информацията бе разпространена от журналистите Рафаел Рибейро и Рейналдо Фурлан, 29-годишният футболист е договорил личните си условия с бразилския тим Лондрина. Талис вече е подписал предварителен договор с новия си клуб, известен с прозвището си Акулата. Този ход става възможен, тъй като настоящият му контракт с ЦСКА 1948 изтича през юни, което му позволява да преговаря свободно за бъдещето си.

Очаква се играчът да се присъедини към подготовката на Лондрина веднага след като стане свободен агент. С преминаването си в Лондрина, Талис слага край на своя етап в българския футбол. Полузащитникът се утвърди като важна фигура за "червените", но през миналото лято отказа да поднови договора си с ЦСКА 1948 и бе изваден от първия състав.