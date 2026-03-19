Нови осем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят нови осем мача от редовния сезон в НБА. С наближаването на края на сезона всеки двубой става все по-важен за участващите в него. Тук може да следите случващото се в реално време.

Нощта започва в два мача в 01:00 часа. Първият от тях противопоставя Вашингтон Уизард срещу Детройт Пистънс.

По същото време играят и Шарлът Хорнетс и Орландо Меджик в доста по-заплетен двубой относно класирането за плейофите на Изток.

В 02:00 часа е най-натоварено с цели четири мача по това време. Тогава е и гвоздеят на нощта - срещата между Маями Хийт и Лос Анджелис Лейкърс.

По същото време Ню Орлиънс Пеликанс приема Лос Анджелис Клипърс.

Чикаго Булс пък почти загуби шансове за плейофите, но ще опита късен щурм срещу Кливланд Кавалиърс.

Друг очакван с интерес мач е между Сан Антонио Спърс и Финикс Сънс.

В 03:00 Юта Джаз приема Милуоки Бъкс в битка на аутсайдерите.

За финал е оставен сблъсъкът между Сакраменто Кингс и Филаделфия 76 с начален час 04:00.