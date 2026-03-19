Нови осем мача в НБА тази нощ

  • 19 март 2026 | 01:08
Нови осем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят нови осем мача от редовния сезон в НБА. С наближаването на края на сезона всеки двубой става все по-важен за участващите в него. Тук може да следите случващото се в реално време.

Нощта започва в два мача в 01:00 часа. Първият от тях противопоставя Вашингтон Уизард срещу Детройт Пистънс.

По същото време играят и Шарлът Хорнетс и Орландо Меджик в доста по-заплетен двубой относно класирането за плейофите на Изток.

В 02:00 часа е най-натоварено с цели четири мача по това време. Тогава е и гвоздеят на нощта - срещата между Маями Хийт и Лос Анджелис Лейкърс.

По същото време Ню Орлиънс Пеликанс приема Лос Анджелис Клипърс.

Чикаго Булс пък почти загуби шансове за плейофите, но ще опита късен щурм срещу Кливланд Кавалиърс.

Друг очакван с интерес мач е между Сан Антонио Спърс и Финикс Сънс.

В 03:00 Юта Джаз приема Милуоки Бъкс в битка на аутсайдерите.

За финал е оставен сблъсъкът между Сакраменто Кингс и Филаделфия 76 с начален час 04:00.

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

Рекорд в Евролигата беше изравнен в "Арена София"

Шест мача от Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

Локомотив Пловдив не сгреши срещу Шумен

Тежък удар за Детройт - Пистънс без голямата си звезда за неопределено време

Голям интерес към билетите за мача от Евролигата в София тази вечер

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

