Световни звезди на спортните танци предадоха своя опит на родните национали

Ямбол беше домакин на първия тренировъчен лагер по спортни танци и подготовка по програма за развитие на спорта за високи постижения към Министерството на младежта и спорта. Събитието се проведе от 30 януари до 2 февруари със съдействието на Община Ямбол и на клуб по спортни танци Тандем.

Гост беше легендата на цирковото изкуство и заместник-кмет на град Ямбол Енчо Керязов.

"Президентът на федерацията Георги Найденов изказа своята благодарност на г-н Керязов за уюта и добрите условия, които се предоставят от Младежки културен център Ямбол. Безупречна тренировъчна и организационна дейност на треньорите по програмата, които водиха лекции и индивидуални тренировки със спортистите", заявиха от федерацията за БТА.

На лагера присъстваха състезатели и треньори от градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Пазарджик, Велинград, Долни Дъбник, Перник, Стара Загора, Габрово, Шумен, Сливен и Ямбол.

Гости треньори и легенди в спортните танци водиха лекции и даваха своите ценни препоръки и опит на националния отбор на федерацията - Паоло Боско от Италия, седемкратен световен шампион по стандартни танци, Лука Бусолети от Словения - двукратен световен шампион на 10 танца. Едгард Маркос от Испания, световен вицешампион по латиноамерикански танци.

"Гостите треньори дадоха своята позитивна оценка на федерацията за развитието на състезателите за високо спортно майсторство, и благодариха за поканата и гласуваното доверие да тренират състезателите от националния отбор на България. БФКСТ изказва своята благодарност на Министерството на младежта и спорта за подкрепата, която оказва на БФ на клубовете по спортни танци", добавиха от централата.