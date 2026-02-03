Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Олимпийски квоти в художествената гимнастика ще се печелят и на Световните купи

  • 3 фев 2026 | 08:41
  • 264
  • 0
Олимпийски квоти в художествената гимнастика ще се печелят и на Световните купи

Световните купи по художествена гимнастика отново се очертават като ключова възможност за спечелване на квота за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.  Международната федерация по гимнастика (World Gymnastics) публикува официалните квалификационни критерии за най-големия спортен форум.

През 2026 и 2027 година Световните купи, които дават директен шанс за спечелване на квоти за Олимпиадата, ще бъдат четири - София, Ташкент, Баку и Милано, като до момента е потвърдено провеждането на Милано само за 2026 година.

През 2026 година датите са София (28-30 март), Ташкент (10-12 април), Баку (17-19 април) и Милано (10-12 юли).

Резултатите от купите през двете години ще формират ранглиста, чрез която ще бъдат раздадени две индивидуални квоти и една за ансамбъл. Това дава стратегическа възможност на държави с две силни гимнастички да осигурят пълно участие още преди финалните световни първенства.

От Световното първенство през 2026 година във Франкфурт (12-16 август) квоти ще вземат първите три в многобоя - индивидуално и ансамбъл, а от шампионата на планетата през 2027 година, който ще се проведе в Баку, ще бъдат раздадени повече визи - 12 за индивидуалните гимнастички и 4 за ансамблите.

Системата отново доказва, че Световните купи по художествена гимнастика не са просто състезания, а стратегически път към олимпийската сцена, предоставяйки шанс за квоти на държави с амбиции за пълно присъствие на Игрите.

