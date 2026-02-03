Майорка разпиля Севиля през второто полувреме

Майорка записа гръмка победа с 4:1 в домакинството си на Севиля от 22-рия кръг на Ла Лига. След сравнително равностойно първо полувреме, в което двата тима си размениха по един гол, дело на Ведат Муричи в 24-тата минута от дузпа за домакините и Нийл Мопе в 45-тата минута за гостите, през втората част на терена имаше само един отбор и това бе Майорка. Балеарци нанизаха още три попадения във вратата на съперника, дело на Саму Коща в 53-тата, Сержи Дардер в 74-тата и Пабло Торе в 96-ата минута.

Домакините поведоха от дузпа в 24-тата минута. Тя бе отсъдена за нарушение на Хосе Кармона срещу Ян Вирджили, а Ведат Муриджи бе точен от бялата точка за 1:0.

Севиля обаче успя да изравни в самия край на първата част. Нийл Мопе се разписа с изстрел под напречната греда.

През втората част обаче Майорка направи на пух и прах своя съперник с нови три гола. Първо в 53-тата минута Саму Коща засече отблизо центриране на Вирджили за 2:1.

В 74-тата минута Сержи Дардер направи резултата 3:1 с шут от движение след пас на Муриджи.

В добавеното време на двубоя резервата Пабло Торе също записа името си сред голмайсторите. Матео Джоузеф проби по десния фланг и даде извеждащ пас за нападателя, чийто първи удар бе блокиран, но при втория опит успя да промуши топката под плонжа на вратаря за крайното 4:1.

Така Майорка се изравни по точки със Севиля, като двата тима имат по 24, но балеарци излязоха на 14-тата позиция, докато андалусийци вече са 15-и заради по-лошите си показатели.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages