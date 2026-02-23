ЛеБрон подкрепи Джейлън Браун за MVP на НБА

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс изказа подкрепата си за Джейлън Браун от Бостън Селтикс в спора за приза за Най-полезен играч (MVP) в НБА.

След поражението на „Езерняците“ в сблъсъка срещу „Келтите“ с 89:111, за което Браун беше ключов с 32 точки, 8 борби и 7 асистенции, той получи подкрепа от противниковата страна. Четирикратният MVP ЛеБрон Джеймс заяви, че този сезон 29-годишното крило на Селтикс заслужава да спечели наградата за първи път в кариерата си.

„Цялото това нещо около приза за MVP, не разбирам защо неговото име не се споменава също. Никой не им даваше дори шанс в началото на сезона. А сега има средно по 30 точки или малко под 30 на мач. Това понякога е конкурс за популярност, казвам ви“, каза Джеймс след мача.

С победата срещу Лейкърс, Бостън подобри баланса си до 37-19, което е и втори най-добър актив в Източната конференция.

„Според мен той използва мотивацията от това, че много хора смятаха, че ще имат слаба година. Почти целият им шампионски отбор е сменен, а той го използва като мотивация да останат нависоко. Те играят страхотен баскетбол, а това е точно заради него и останалите момчета. Той вече направи следващата стъпка“, добави Джеймс.

Според ЛеБрон Джеймс, Браун заслужава да бъде сред спряганите за MVP заради това, че успя да задържи тима си на конкурентна позиция въпреки отсъствието на голямата звезда Джейсън Тейтъм за целия сезон, както и напускането на трима от ключовите за титлата през 2024 играчи - Ал Хорфърд, Джру Холидей и Кристапс Порзингис.

„Чест е да съм част от съперничеството между Селтикс и Лейкърс. Чест е за мен, че ЛеБрон, който е може би най-великият играч в историята на баскетбола, ме хвали така. Така че просто съм благодарен“, обясни Джейлън Браун.

Средните показатели на Браун от началото на сезона са 29,2 точки, 7 борби и 4,9 асистенции на мач.

