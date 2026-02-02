Андрей "arT" Пиовезан може скоро да подпише с Legacy

Отборът на Legacy са близо до привличането на Андрей "arT" Пиовезан от Fluxo, съобщава Dust2.com.br.
Бившият капитан на FURIA се очаква да замени lux, който бе изваден от титулярния състав на Legacy.
Снимка: HLTV
Informamos que o jogador LUX foi movido ao banco de reservas da nossa equipe.— Legacy (@legacyggbr) February 2, 2026
O atleta segue com contrato e as organizações interessadas podem entrar em contato conosco.
EN:
LUX has been moved out of the active roster (bench).
He remains under contract, and interested… pic.twitter.com/SvXJ8786ce
