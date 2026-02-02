Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Андрей "arT" Пиовезан може скоро да подпише с Legacy

Андрей "arT" Пиовезан може скоро да подпише с Legacy

  • 2 фев 2026 | 21:27
  • 391
  • 0
Андрей "arT" Пиовезан може скоро да подпише с Legacy

Отборът на Legacy са близо до привличането на Андрей "arT" Пиовезан от Fluxo, съобщава Dust2.com.br.

Бившият капитан на FURIA се очаква да замени lux, който бе изваден от титулярния състав на Legacy.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

Ясно е името на първия шампион по новото заглавие на Riot Games - 2XKO

Ясно е името на първия шампион по новото заглавие на Riot Games - 2XKO

  • 2 фев 2026 | 17:17
  • 524
  • 0
BLG с промени на топ лейн

BLG с промени на топ лейн

  • 2 фев 2026 | 15:27
  • 321
  • 0
TSM се раздели със състава си по Apex Legends

TSM се раздели със състава си по Apex Legends

  • 2 фев 2026 | 09:23
  • 811
  • 0
ACEND изпусна класиране на плейофите в A1 Gaming League

ACEND изпусна класиране на плейофите в A1 Gaming League

  • 1 фев 2026 | 20:26
  • 601
  • 0
B8 обяви нов снайперист под наем

B8 обяви нов снайперист под наем

  • 1 фев 2026 | 20:17
  • 495
  • 1
Купата на нациите по електронни спортове инвестира 20 милиона за награден фонд

Купата на нациите по електронни спортове инвестира 20 милиона за награден фонд

  • 1 фев 2026 | 17:00
  • 663
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 22:35
  • 91783
  • 18
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 35611
  • 206
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 9161
  • 100
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 37840
  • 106
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 11254
  • 9
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 14566
  • 30