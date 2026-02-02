Звезда на Финикс с дръзко изказване: ЛеБрон е най-надцененият играч в НБА в момента

Известният с буйния си нрав и характера си на дразнител канадски национал Дилън Брукс направи интересно изказване за суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс. По време на свое участие в "лайв стрийм" играчът на Финикс Сънс бе попитан кой е най-надцененият играч в НБА в момента. Крилото на Финикс Сънс се позамисли, след което каза: "Вероятно в момента ще кажа ЛеБрон. Дали вече е малко старичък? Да, определено. Мисля, че в момента е надценен. Неговото време е към края си. Мисля, че трябва да предаде щафетата на Лука (Дончич) или Шей (Гилджъс-Алекзандър). Или на мен...".

Все пак, Брукс добави, говорейки за 41-годишното крило на Лейкърс: "Той е една от легендите и в този аспект трябва да бъде уважаван".

