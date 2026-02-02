Крисчън Колман е заплашен от по-сериозно наказание от Ша'Кари Ричардсън след ареста във Флорида

Опитът на Крисчън Колман да помогне на приятелката си Ша'Кари Ричардсън по време на нейния арест може да му коства скъпо, тъй като сега той е изправен пред по-тежки последствия. Звездната двойка в леката атлетика отново попадна в полезрението на закона, но този път изглежда, че Колман е в по-неизгодна позиция.

Инцидентът се е разиграл на 29 януари 2026 г., когато Ричардсън е била спряна за превишена скорост във Флорида. Последвалата конфронтация е довела до ареста на Колман.

Според полицейските власти Ричардсън е шофирала със 104 мили в час (около 167 км/ч) при ограничение от 65 мили в час (около 105 км/ч). С това тя е нарушила новия закон на щата, насочен срещу шофьори, превишаващи 100 мили в час. Служителите на реда съобщават, че тя е криволичила между колите и не е спазвала дистанция.

В полицейския доклад се посочва, че спринтьорката се е извинила и е обяснила високата скорост с евентуална мека гума и изгубен телефон в колата.

Полицията твърди, че Колман е пренебрегнал инструкциите да се върне в автомобила си и е продължил да защитава Ричардсън. След като е отказал да си тръгне и не е предоставил документ за самоличност, той е бил арестуван и му били поставени белезници.

При последвалото претърсване на автомобила на Колман е открито стъклено устройство за пушене, за което се смята, че е имало остатъци от канабис. Освен това му е съставен акт за гражданско нарушение, тъй като е управлявал автомобил с регистрация, изтекла преди повече от шест месеца.

Докато Ричардсън е с едно обвинение за превишена скорост, Колман е обвинен в три нарушения: съпротива срещу длъжностно лице без насилие, притежание на принадлежности за употреба на наркотици и изтекла регистрация. Първите две обвинения във Флорида се класифицират като простъпки от първа степен, като всяко от тях може да доведе до една година затвор, 12 месеца пробация и глоба от 1000 долара.

Ричардсън е освободена под гаранция от 500 долара и трябва да се яви в съда на 25 февруари 2026 г. Колман е пуснат срещу гаранция от 1000 долара, а неговото изслушване е насрочено за 26 февруари 2026 г.

Това не е първият път, в който известните атлети имат проблеми със закона. През юли 2025 г. Ричардсън беше арестувана на международното летище Сиатъл-Такома и обвинена в домашно насилие от четвърта степен след спор с Колман.

Записи от камери за видеонаблюдение в близост до контролно-пропускателен пункт на TSA показаха как Ричардсън бута Колман няколко пъти и го притиска към стена. Тогава Колман отказа да повдигне обвинения и да съдейства на разследването, като по-късно определи случилото се като "неприятна ситуация за всички“, изразявайки подкрепата си за нея.

След този инцидент Ричардсън публикува извинение в социалните мрежи. "Извинявам се на Крисчън“, написа тя. "Той влезе в живота ми и ми даде повече от връзка, а по-дълбоко разбиране за безусловната любов... Поради миналите си травми и болка, бях сляпа и блокирана не само да я получа, но и да я дам.“

Сега, когато и двамата атлети отново са в светлината на прожекторите по грешни причини, фокусът се измества към предстоящите им явявания в съда, където Колман изглежда е в по-несигурна правна позиция.

