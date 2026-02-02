Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Алекс Ий се надява да вдъхнови следващото поколение на Лондонския триатлон

Алекс Ий се надява да вдъхнови следващото поколение на Лондонския триатлон

  • 2 фев 2026 | 17:02
  • 204
  • 0
Алекс Ий се надява да вдъхнови следващото поколение на Лондонския триатлон

Алекс Ий изживя незабравимо преживяване на миналогодишния Лондонски маратон и сега се надява да вдъхнови следващото поколение в еквивалента на триатлона. Олимпийският шампион си взе почивка от мултиспортния живот през 2025 г., за да се посвети на бягането на дълги разстояния, и надмина собствените си очаквания, превръщайки се във втория най-бърз британски бегач на 26,2 мили, изоставайки единствено от сър Мо Фара.

Ключов момент в календара на Ий за 2026 г. е завръщането на елитните състезания в родния му град, тъй като Лондон отново ще бъде домакин на кръг от Световните триатлонни шампионски серии (WTCS) като част от уикенда T100 на 25-26 юли. Събитието ще включва и масови стартове за аматьори на различни дистанции, като миналата година сред участниците бяха Гордън Рамзи и Адам Пийти.

Ий пази топли спомени как се е надвесвал над загражденията по време на Лондон 2012, за да подкрепя братята Браунли. След като използва платформата си след Париж, за да основе благотворителната организация Lewisham to the World, 27-годишният атлет се надява да окаже подобно въздействие върху днешните младежи в столицата.

"Лондонският маратон беше най-добрата атмосфера, която някога съм изпитвал“, сподели той.

"Това е най-доброто представяне на Лондон, целият град се обединява, и се надявам T100 London да постигне нещо подобно. Това ни позволява да се състезаваме рамо до рамо с всички останали, като всички изпитваме едни и същи емоции.“

"Да имаш 7000 индивидуални истории на една стартова линия е наистина специално. Усещам го всеки път, когато застана на старта на маратон, и се надявам да можем да създадем същите емоции и в нашия спорт.“

Ий цени всяка възможност да се състезава по улиците, на които е израснал, и не изключи възможността да се завърне към леката атлетика, ако Лондон спечели домакинството на Световното първенство през 2029 г.

Той приема скромно етикета на модел за подражание, но е наясно с въздействието, което може да има срещата с героите отблизо.

"Аз не съм Хари Кейн или някой такъв, но контактите ми с хората са много автентични“, каза той. "Хората може да ме спрат и да кажат: "Синът ми поиска колело за Коледа заради теб“ или "Детето ми тичаше из хола, защото те гледаше“. Да чувам тези истории е толкова възнаграждаващо и ми дава допълнителен тласък да бъда най-добрата версия на себе си и да продължавам да вдъхновявам.“

Снимки: Gettyimages

