Норвежките ски скачачи пропищяха от крадци

Състезателите от националния отбор на Норвегия са били обрани по време на Световната купа по ски скок за мъже във Вилинген, съобщи за ДПА представител на германската полиция.

Кражбата е станала в неделя, а неизвестните засега извършители са задигнали от съблекалнята каските на състезателите и други части от екипировката им.

Разследването по случая продължава и тече установяване на точните материални щети.

Спортният директор на норвежкия тим Ян-Ерик Олбу обясни пред местния всекидневник "Дагбладед" какво точно липса.

"Голяма част от екипировката я няма. Ските и обувките са тук, но са задигнати каски, якета, шапки, ръкавици и очила."

Състезанието във Вилинген, което се проведе този уикенд, бе последното преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които се откриват в сряда. В ски скока ще бъдат разпределени шест комплекта медали - на малка и на голяма шанца при мъжете и при жените, в смесеното отборно състезание, както и в отборната надпревара при мъжете.