Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Норвежките ски скачачи пропищяха от крадци

Норвежките ски скачачи пропищяха от крадци

  • 2 фев 2026 | 16:37
  • 144
  • 0
Норвежките ски скачачи пропищяха от крадци

Състезателите от националния отбор на Норвегия са били обрани по време на Световната купа по ски скок за мъже във Вилинген, съобщи за ДПА представител на германската полиция.

Кражбата е станала в неделя, а неизвестните засега извършители са задигнали от съблекалнята каските на състезателите и други части от екипировката им.

Разследването по случая продължава и тече установяване на точните материални щети.

Спортният директор на норвежкия тим Ян-Ерик Олбу обясни пред местния всекидневник "Дагбладед" какво точно липса.

"Голяма част от екипировката я няма. Ските и обувките са тук, но са задигнати каски, якета, шапки, ръкавици и очила."

Състезанието във Вилинген, което се проведе този уикенд, бе последното преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които се откриват в сряда. В ски скока ще бъдат разпределени шест комплекта медали - на малка и на голяма шанца при мъжете и при жените, в смесеното отборно състезание, както и в отборната надпревара при мъжете.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Италианска биатлонистка изгърмя с допинг преди Милано-Кортина 2026

Италианска биатлонистка изгърмя с допинг преди Милано-Кортина 2026

  • 2 фев 2026 | 16:30
  • 262
  • 0
Стачка на железопътния транспорт в Милано предизвика хаос преди Олимпиадата

Стачка на железопътния транспорт в Милано предизвика хаос преди Олимпиадата

  • 2 фев 2026 | 16:15
  • 237
  • 0
Япония се цели в подобряване на рекорда си за спечелени медали от зимна олимпиада

Япония се цели в подобряване на рекорда си за спечелени медали от зимна олимпиада

  • 2 фев 2026 | 16:00
  • 231
  • 0
Вал д'Изер направи голяма крачка към домакинството на алпийските ски на ЗОИ 2030

Вал д'Изер направи голяма крачка към домакинството на алпийските ски на ЗОИ 2030

  • 2 фев 2026 | 15:26
  • 315
  • 0
Сноубордистите ни караха ски в първия си ден в Ливиньо

Сноубордистите ни караха ски в първия си ден в Ливиньо

  • 2 фев 2026 | 15:07
  • 463
  • 0
"Научи се да караш ски" продължава на Витоша

"Научи се да караш ски" продължава на Витоша

  • 2 фев 2026 | 10:37
  • 312
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 10017
  • 42
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 17485
  • 36
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 16:07
  • 52700
  • 12
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 2528
  • 12
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 20721
  • 9
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 22101
  • 12