Оманяла завърши осми във второто си състезание за сезон 2026

Най-бързият мъж на Африка Фърдинанд Оманяла изпита затруднения по време на лекоатлетическия турнир в зала Elite Indoor Track Miramas Meeting, където финишира на осмо място във финала на 60 метра за мъже.

В сериите Оманяла се класира трети, с което си осигури място във финала. Усилията му обаче не бяха достатъчни за място на подиума, след като пресече финалната линия осми с време 6.86 секунди.

Победата във финалното бягане грабна Хесус Топизе, който спря хронометъра на 6.70 секунди.

В свое предишно интервю Оманяла беше споменал, че ще подходи към кампанията си през 2026 г. с нов фокус върху състезанията в зала, за да подобри формата си за стартовете на открито.

След предизвикателния сезон 2025, който той определи като период на "болезнени уроци“, шампионът от Игрите на Британската общност дава приоритет на техническото усъвършенстване и ранната подготовка.

Основна част от този нов подход е подновяването на работата му с бившия треньор Дънкан Айемба, с когото се стреми да преоткрие формата, довела го до африканския рекорд от 9.77 секунди.

Спринтьорът остава оптимист за своето завръщане, разглеждайки тази година като шанс да си върне доминацията на световната сцена.

Подчертавайки нагласата си за годината, Фърдинанд Оманяла заяви: "Тази година е посветена на завръщането на върха. Това е сезон на възстановяване, защото ще си върна всичко, което загубих.“

"Целим се в Диамантената лига и състезанията в зала. Знам, че пропускането на турнирите на закрито беше пропуск, така че следващата година ще участваме в тях.“