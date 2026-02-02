Популярни
Мич Джонсън ще води един от отборите в Мача на звездите в НБА

  2 фев 2026
  • 160
  • 0
Мич Джонсън ще води един от отборите в Мача на звездите в НБА

Старши треньорът на Сан Антонио Спърс Мич Джонсън ще бъде начело на един от отборите в Мача на звездите в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщиха от Лигата. Според регламента наставниците на водачите в класирането на всяка конференция трябва да поведат тимовете в двубоя. Този път обаче това няма да бъде така за Западната конференция, защото един и същ треньор не може да бъде избран в две поредни години.

Сан Антонио е втори в Западната конференция с баланс 33-16 и изостава от лидера Оклахома Сити Тъндър, който е с 39-11, но и чийто треньор Марк Дейно не може да бъде селектиран, след като ръководеше отбора на Запада в Мача на звездите в миналогодишното издание.

Мич Джонсън беше помощник-треньор на Спърс в продължение на шест сезона, а през миналата година пое състава след оттеглянето на Грег Попович.

Джонсън е вторият треньор в историята на клуба, който е част от събитието, присъединявайки се именно към Попович.

Мачът на звездите ще се играе на 15 февруари в залата на Лос Анджелис Клипърс в Ингълууд (Калифорния) и ще включва нов формат с три отбора - два с играчи от САЩ и един със състезатели от останалия свят.

Съставите на трите тима ще бъдат обявени във вторник, като всеки от тях ще бъде с осем играчи.

Снимки: Gettyimages

