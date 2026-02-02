Популярни
Пламена Миткова и още три атлетки над 6.90 м се срещат в Белград

  2 фев 2026 | 14:53
Атлетка №1 на България за последните четири години Пламена Миткова ще участва на международния турнир на Световната атлетика със “златен етикет” в Белград на 11 февруари. Там българката ще се изправи срещу още три атлетки, които имат резултати над 6.90 метра. Именно тези четири състезателки са включени в един от плакатите за надпреварата.

Самата Миткова, която се готви при Ивайло Русенов, има личен рекорд 6.97 метра от Националния шампионат на открито във Велико Търново през 2024 г. Този сезон носителката на световна титла при девойките има само един старт на турнира “Локомотив” в Пловдив през януари, на който постигна само един успешен опит от 6.21 м. Този резултат обаче беше достатъчен на Миткова за първото място.

53 Международен лекоатлетически турнир "Локомотив"

Другите три участнички над 6.90 м са надеждата на домакините Милица Гардашевич, румънката Алина Ротару-Котман и Марте Коала от Буркина Фасо. Гардашевич има личен рекорд 6.91 м от лятото на 2023 г. Ротару-Котман има 6.96 м от лятото на 2023 г. Коала пък държи рекорда на Буркина Фасо с 6.94 м също от 2023 г.

Снимки: Владимир Иванов

