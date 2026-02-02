Петима българи ще участват на турнир по бадминтон в Баку

Петима български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в Баку (Азербайджан), който ще се проведе от 3 до 8 февруари.

В тима са Калояна Налбантова, Христомира Поповска, Димитър Янакиев, Иван Русев и Илиян Стойнов.

Налбантова е поставена под номер 3 в схемата и първата й съперничка ще бъде София Нобъл (Ирландия). Русев и Стойнов отново ще играят на двойки мъже - за първи път след Световното първенство в Париж през август миналата година.

Поповска, Янакиев и Стойнов ще започнат от квалификациите на единично.