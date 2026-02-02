Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Петима българи ще участват на турнир по бадминтон в Баку

Петима българи ще участват на турнир по бадминтон в Баку

  • 2 фев 2026 | 14:38
  • 172
  • 0
Петима българи ще участват на турнир по бадминтон в Баку

Петима български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в Баку (Азербайджан), който ще се проведе от 3 до 8 февруари.

В тима са Калояна Налбантова, Христомира Поповска, Димитър Янакиев, Иван Русев и Илиян Стойнов.

Налбантова е поставена под номер 3 в схемата и първата й съперничка ще бъде София Нобъл (Ирландия). Русев и Стойнов отново ще играят на двойки мъже - за първи път след Световното първенство в Париж през август миналата година.

Поповска, Янакиев и Стойнов ще започнат от квалификациите на единично.

Следвай ни:

Още от Други спортове

332 медала ще бъдат раздадени на Европейското по спортна стрелба в Бургас

332 медала ще бъдат раздадени на Европейското по спортна стрелба в Бургас

  • 2 фев 2026 | 14:14
  • 211
  • 0
Българин отново е световен рекордьор в силовия трибой

Българин отново е световен рекордьор в силовия трибой

  • 2 фев 2026 | 10:16
  • 1954
  • 1
Феноменът Люк Литлър продължи победния си ход и на Мастърс

Феноменът Люк Литлър продължи победния си ход и на Мастърс

  • 2 фев 2026 | 00:50
  • 5753
  • 0
Дания победи Германия на финала и спечели първата си европейска титла по хандбал за мъже от 14 години

Дания победи Германия на финала и спечели първата си европейска титла по хандбал за мъже от 14 години

  • 1 фев 2026 | 22:12
  • 1846
  • 0
Матю ван дер Пул спечели за осми път световната титла в колокроса

Матю ван дер Пул спечели за осми път световната титла в колокроса

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 1706
  • 0
Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

  • 1 фев 2026 | 18:59
  • 1749
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 713
  • 0
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 14:55
  • 42307
  • 9
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 17383
  • 7
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 18996
  • 12
Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 13195
  • 18
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 51594
  • 39