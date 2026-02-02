ФИБА стартира първенство за 40+ годишни

Първото в историята издание на FIBA Masters Open ще събере хиляди играчи тази година в регионите Атика и Коринт в Гърция, от 4 до 12 юли. Международната баскетболна централа стартира проект и обръща внимание на баскетбола за състезатели в категорията 40+ години.

Събитието е отворено за баскетболни и 3x3 отбори от цял свят и предлага изключителна седмица, изпълнена със състезания, приятелства и празник на баскетбола и неговата уникална способност да обединява хората, съобщава БФБаскетбол. FIBA Masters Open 2026 обещава незабравимо изживяване не само на терена, но и извън него, в една емблематична локация.

FIBA Masters Open 2026 не е ограничен до национални отбори или бивши професионални играчи. Основният критерий за участие е възрастта, като всеки играч, който я покрива, може да се включи. Правилата позволяват да се включи повече от един тим от държава.

Участниците могат да очакват зали от най-високо ниво, опитни съдийски екипи и оживена фестивална атмосфера, както и възможности за културни преживявания, почивка край морето и наслада от местното гостоприемство. Всичко това е обединено в едноседмичен празник на баскетболната страст и възможност за срещи със съмишленици, които споделят любовта към играта.

Платформата за регистрация на отбори вече е отворена за записване, като до 28-ми февруари желаещите могат да се възползват от опцията ′ранно записване′ с намалена такса за участие.

Глобалният интерес вече е изключително висок – 190 отбора са предварително регистрирани, а за всеки отбор, който се регистрира за събитието, ще бъдат дарени 100 евро на Фондация FIBA – социалното и наследствено крило на FIBA, с цел любовта към играта да продължи да вдъхновява и подкрепя хора по целия свят.

Регистрацията ще приключи в края на април. Натиснете тук, за да разберете как да регистрирате своя отбор.

За повече информация относно събитието, натиснете тук и не забравяйте да следвате официалната Facebook страница на FIBA Masters Open 2026 за най-новите актуализации.