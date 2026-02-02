Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. 332 медала ще бъдат раздадени на Европейското по спортна стрелба в Бургас

332 медала ще бъдат раздадени на Европейското по спортна стрелба в Бургас

  • 2 фев 2026 | 14:14
  • 209
  • 0
332 медала ще бъдат раздадени на Европейското по спортна стрелба в Бургас

Общо 332 медала ще бъдат раздадени по време на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. Отличията са специална изработка за шампионата на Стария континент у нас. На лицевата част са изобразени мишена, морски вълни и шевица, символизиращи съответно спортната стрелба, Бургас и България, а на гърба е пресъздадено логото на Европейската конфедерация по спортна стрелба.

Официалното откриване ще се състои на 3 февруари от 18:30 ч. Състезателните дни са от 4 до 14 февруари, а входът за зрители е свободен. Около 800 участници от близо 40 държави идват в България за европейското, а мащабът на събитието е наистина сериозен, тъй като на него ще бъдат излъчени еврошампионите и при младежите, и във възрастите до 18 и до 16 години.

Общо 54 финала (27 на въздушна пушка и 27 на въздушен пистолет) ще се проведат по време на мащабното събитие - за младежи (мъже и жени), юноши и девойки до 18 г. и юноши и девойки до 16 г. Единствено в четирите състезания при дуетите (на въздушна пушка и въздушен пистолет) до 16 и до 18 г. се присъждат по две трети места. Така в "Арена Бургас" ще бъдат връчени общо 108 златни, 108 сребърни и 116 бронзови медала.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България приема Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години.

За първи път от три десетилетия България приема такъв мащабен континентален шампионат по спортна стрелба. България е била домакин на Европейско първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното досега се провежда в София през 1996 година.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Българин отново е световен рекордьор в силовия трибой

Българин отново е световен рекордьор в силовия трибой

  • 2 фев 2026 | 10:16
  • 1954
  • 1
Феноменът Люк Литлър продължи победния си ход и на Мастърс

Феноменът Люк Литлър продължи победния си ход и на Мастърс

  • 2 фев 2026 | 00:50
  • 5753
  • 0
Дания победи Германия на финала и спечели първата си европейска титла по хандбал за мъже от 14 години

Дания победи Германия на финала и спечели първата си европейска титла по хандбал за мъже от 14 години

  • 1 фев 2026 | 22:12
  • 1842
  • 0
Матю ван дер Пул спечели за осми път световната титла в колокроса

Матю ван дер Пул спечели за осми път световната титла в колокроса

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 1706
  • 0
Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

  • 1 фев 2026 | 18:59
  • 1749
  • 0
Българският отбор на сабя се класира на 15-о място на турнира за Световната купа за девойки в Тбилиси

Българският отбор на сабя се класира на 15-о място на турнира за Световната купа за девойки в Тбилиси

  • 1 фев 2026 | 17:45
  • 587
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 646
  • 0
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 14:55
  • 42262
  • 9
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 17362
  • 7
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 18985
  • 12
Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 13179
  • 18
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 51566
  • 39