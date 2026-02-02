"Лудостта“ около фалита на Големия шлем на атлетиката и ефектът върху изгряваща американска звезда

Амбициозната атлетическа лига Голям шлем на атлетиката, замислена да влее жизненоважни средства в леката атлетика и нейните състезатели, официално обяви фалит. Това оставя десетки бегачи и множество доставчици пред перспективата да не получат дължимите си суми.

Макар името му да не е сред водещите заглавия, Ерик Едуардс-младши, изгряващ състезател в бягането с препятствия, който се стреми да развие кариерата си, е сред сериозно засегнатите. Обещаните приходи са били от решаващо значение за прехраната му.

Според документите по несъстоятелността на лигата, на Едуардс все още се дължат над 19 000 долара. Това е сравнително малка сума в списъка с над 300 души и компании, на които начинанието, оглавявано от легендата в спринта Майкъл Джонсън, дължи общо около 40 милиона долара след грандиозния си провал.

За Едуардс обаче тази сума представлява значителна част от доходите му, предназначена за наем, гориво и разходи за тренировки.

В разговор с The Associated Press 26-годишният атлет си спомня първоначалната си реакция на офертата на Големия шлем на атлетиката за 12,8 милиона долара под формата на наградни фондове и бонуси само за участие: "Казах си, вие сте луди“.

Сега обаче го е обзело съвсем различно недоверие. "Никога не съм си мислил, че едно състезание може да не изплати парите“, заявява той.

Асоциацията на атлетическите мениджъри (AAM) – група агенти, която твърди, че представлява почти четирима от всеки петима лекоатлети, спечелили медали на последните олимпийски игри и световни първенства – излезе с изявление в петък. В него се казва, че са шокирани да научат, че Големият шлем на атлетиката планира да рестартира лигата по-късно тази година.

Част от тези планове, според изявлението, е да се заделят 400 000 долара за привличане на атлети за сезон 2026.

"Всичко това ще бъде финансирано преди да бъдат извършени каквито и да било плащания за 2025 г.“, се казва в изявлението. "AAM не подкрепя този подход.“

Президентът и главен изпълнителен директор на Големия шлем на атлетиката Стив Гера, на когото според документите за фалит се дължат над 170 000 долара, не е отговорил на имейл от AP с молба за коментар. Последното подаване на документи по делото за несъстоятелност на Големия шлем на атлетиката е насрочено за петък, а изслушването е следващата сряда.

Според документите Големият шлем на атлетиката дължи на самия Джонсън над 2,2 милиона долара в резултат на заем, който той е отпуснал през май, седмица преди третото състезание на лигата във Филаделфия, което едва не се провали. В крайна сметка лигата отмени четвъртото си събитие, планирано за Лос Анджелис през юни.

Сред другите, на които се дължат големи суми, са олимпийските шампионки Сидни Маклафлин-Леврон (268 750 долара), Габи Томас (185 625 долара), Марилейди Паулино (173 125 долара) и световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън (175 375 долара).

Тези атлети бяха сред подписалите с Големия шлем на атлетиката, когато лигата направи своя голям пробив с обещанието, че леката атлетика, десетилетия след като престана да бъде водещ спорт, все още ще привлича внимание и ще плаща добри пари на спортистите дори извън олимпийския цикъл.

Лигата бързо се сблъска с проблеми, като още на първия турнир в Ямайка се появиха информации, че атлети и доставчици не получават плащанията си.

За звезди от ранга на Томас и Маклафлин-Леврон леката атлетика е основна професия, така че макар липсата на шестцифрени суми да е болезнена, тя не спира всичко. Историята на Едуардс обаче е по-често срещана.

Без договор с производител на екипировка или големи спонсори, той се нуждае от всяка стотинка, за да продължи да се състезава. Въпреки че е получил около половината от дължимото, оставащите 19 000 долара са значителна сума за него.

Сега той работи на непълен работен ден като доставчик в Amazon, за да свързва двата края, докато продължава да тренира. Също така се е върнал да живее при семейството си в Хюстън.

"Когато Големият шлем на атлетиката стартира, аз бях 15-и в света“, казва Едуардс в телефонно интервю от Франция, където се състезава в турнири на закрито. "Ако погледнете, да речем, 15-ия най-добър уайд рисийвър в NFL или 15-ия най-добър играч в NBA, те правят луди пари. 15-ият най-добър състезател с препятствия в света не може дори да си плати наема. Лудо е как се случва това, но това беше моята реалност.“

Типичният му ден, когато е у дома, започва в 6 сутринта с тренировка на пистата в старата му гимназия, където изпълнява инструкциите, изпратени от треньора му. Той държи работната си униформа и протеинов шейк в колата си, за да може веднага след тренировка да започне 10-часовата си смяна за Amazon.

Летните олимпийски игри са след повече от две години и те са неговата върховна цел, а може би и път към богатството.

В наши дни обаче той живее ден за ден, а мечтата за богата лига, която да го спаси, вече е само далечен мираж. "Всичко, което искам, е да мога да живея комфортно от целия труд, който съм положил“, казва Едуардс. "Това би било моята мечта – да мога да се занимавам единствено с лека атлетика.“

