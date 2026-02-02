Почина бившият световен рекордьор на 10 000 метра Фернандо Мамеде

Бившият световен рекордьор на 10 000 метра Фернандо Мамеде е починал на 74-годишна възраст. Мамеде е роден в Бежа на 1 ноември 1951 г. и се превръща в една от водещите фигури в португалската лека атлетика.

Международната му кариера продължава две десетилетия – от Европейското първенство за юноши под 20 години през 1970 г. до Световното първенство по крос-кънтри през 1989 г. В този период той участва в три издания на Олимпийските игри – Мюнхен 1972, Монреал 1976 и Лос Анджелис 1984.

Мамеде е двукратен медалист от световни първенства. Той печели индивидуален бронз на Световното първенство по крос-кънтри в Мадрид през 1981 г., а три години по-късно, през 1984 г. в Ню Йорк, взима отборен бронз.

След като на два пъти подобрява европейския рекорд на 10 000 метра – до 27:27.7 в Лисабон през 1981 г. и до 27:22.95 в Париж през 1982 г., доближавайки се до световния рекорд на Хенри Роно от 27:22.47 (1978 г.), Мамеде най-накрая чупи и световния рекорд. На 2 юли 1984 г. в Стокхолм той поставя ново върхово постижение на 10 000 метра – 27:13.81.

Той остава световен рекордьор в продължение на пет години.

Олимпийската му кариера включва участия на 800 м, 1500 м и 4x400 м през 1972 г.; на 800 м и 1500 м през 1976 г.; и на 10 000 м през 1984 г. На Игрите в Лос Анджелис той е смятан за основен фаворит на 10 000 метра след поставения от него световен рекорд, но не успява да завърши състезанието.

Мамеде се състезава и на първото Световно първенство по лека атлетика в Хелзинки през 1983 г. През същата година той е непобеден на 5000 метра, но избира да участва на 10 000 метра в Хелзинки, където печели своята серия и завършва на 14-о място във финала.

По време на успешната си кариера той поставя общо 27 национални рекорда в дисциплини от 4x400 м до 10 000 м.