Шотландското суперсъперничество, което може да нажежи световната лека атлетика

Няма нищо по-вълнуващо от съперничество между двама спортисти от една и съща държава. Фактът, че са сънародници, неизменно добавя допълнителна пикантност към естествената конкуренция на всеки елитен атлет. И ако всичко върви по план, 2026 година може да ни предложи едно от най-добрите шотландски съперничества, които някога сме виждали. Двамата мъже, които имат потенциала да създадат това съперничество, са Джейк Уайтман и Джош Кър. И двамата са бегачи на средни разстояния от световна класа. И двамата са били световни шампиони на 1500 метра. И двамата са от един и същи атлетически клуб – Edinburgh AC.

Въпреки че и двамата са на върха в световната атлетика от почти десетилетие, те никога досега не са били едновременно в пиковата си форма. 2026-а може да бъде годината, в която това ще се случи. И ако и двамата успеят да достигнат върховите си възможности през този сезон, това ще доведе не само до изумително съперничество, но и до една от най-успешните години в историята на шотландската лека атлетика.

Роден три години преди Кър, Уайтман пробива пръв на голямата сцена. Първите му забележителни резултати при мъжете идват през 2018 г. – бронз на 1500 метра от Игрите на Британската общност и бронз на 800 метра от Европейското първенство. Докато Уайтман започва да събира международни медали, Кър се отправя към Америка, за да учи, тренира и се състезава за университета на Ню Мексико, където постига огромен успех в силно конкурентната верига NCAA.

Световното първенство през 2019 г. е първият им сблъсък на световен финал. Кър завършва шести във финала на 1500 метра, изпреварен с една позиция от своя сънародник, който финишира пети. На Олимпийските игри в Токио през 2020 г. Кър надделява над Уайтман, печелейки бронз, докато по-възрастният от двамата завършва десети в състезание, което по-късно описва като "сигнал за събуждане“.

През 2022 г. започват да се случват наистина забележителните резултати.

Уайтман печели световната титла на 1500 метра, ставайки първият британец след Стив Крам 39 години по-рано, който взима злато в дисциплината. В същия финал Кър е пети. Както се оказва, това е най-близкият момент досега, в който двамата се изправят един срещу друг, докато са в или поне близо до най-добрата си форма едновременно.

На следващата година Кър гарантира, че титлата ще остане в Шотландия, като печели първата си световна титла и генерира заглавия по цял свят заради необичайния факт, че двама мъже не само от една и съща държава, но и от един и същи град и дори клуб, печелят поредни световни титли на 1500 метра. Уайтман обаче отсъства от пистата, когато Кър печели своята титла, тъй като шампионът от 2022 г. е преследван от контузии почти веднага след спечеленото световно злато.

Уайтман все още е извън строя, когато Кър взима олимпийско сребро през 2024 г., докато Кър е този, който се поддава на контузия през 2025 г., когато Уайтман прави забележително завръщане, за да спечели сребро от Световното първенство.

Така че, въпреки всички изумителни резултати, постигнати от тази двойка, те изненадващо рядко са се състезавали един срещу друг на най-големите сцени, докато и двамата са били в най-добрата си форма.

Това е нещо, което не само шотландският спорт трябва да види, но и което би нажежило световната лека атлетика. Почти немислимо е да си представим как двама мъже, започнали кариерите си, състезавайки се един срещу друг като деца в Единбург, сега се борят директно за международни отличия. Но ако всичко върви по план този сезон, точно това може да гледаме.

Големите атлетически шампионати, насрочени за 2026 г., са Игрите на Британската общност в Глазгоу през юли и Европейското първенство почти веднага след това.

И двата финала, ако и двамата атлети останат здрави, биха могли да се превърнат в директна битка за златото и среброто между Кър и Уайтман.

Двамата имат топли и приятелски отношения, но тъй като живеят на различни континенти, се виждат рядко извън атлетическите състезания. Като личности те са контрастни характери.

Кър е по-откритият от двамата, демонстрира увереност и понякога е леко самонадеян. За разлика от него, Уайтман е по-приятният от двамата, с по-скромно и дружелюбно поведение.

На пистата обаче и двамата са безкомпромисни. И въпреки ясното уважение и топлина между приятелите, и двамата отчаяно искат да се победят един друг.



Сюзън Еделстаф, Herald Scotland

