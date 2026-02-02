Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Камворор се завръща в Лондон с амбиция за реванш

Камворор се завръща в Лондон с амбиция за реванш

  • 2 фев 2026 | 11:30
  • 172
  • 0
Камворор се завръща в Лондон с амбиция за реванш

Двукратният шампион от маратона в Ню Йорк Джефри Камворор се надява да съживи приятни спомени при завръщането си на позната територия за Лондонския маратон на 26 април. Той е решен да подобри паметното си представяне от 2023 г.

В изданието на лондонското състезание през 2023 г. Камворор направи едно от най-силните бягания в кариерата си, постигайки личен рекорд от 2:04:23 часа на класическата дистанция от 42 километра.

Това състезание беше доминирано от покойния световен рекордьор Келвин Киптум, който триумфира с време 2:01:25 ч. Етиопецът Тамират Тола допълни подиума, завършвайки трети с 2:04:59 ч.

Времето на Камворор от това състезание остава най-бързият му маратон до момента – постижение, което той е нетърпелив да подобри по улиците на британската столица.

33-годишният атлет открито изрази вълнението си от завръщането на трасето, което го е вдъхновило за най-доброто му представяне.

"Отново на мястото, където постигнах личния си рекорд – Лондонския маратон“, сподели Камворор.

Тазгодишното състезание носи допълнителна значимост, тъй като кениецът ще застане на старта заедно със своя близък приятел и съотборник от NN Running Team Джошуа Чептегей.

"Да споделя стартовата линия с моя приятел и съотборник Чептегей прави събитието още по-специално“, добави той.

