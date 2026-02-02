Йопис и Бестуе впечатлиха пред родна публика във Валенсия

Енрике Йопис и Хаел Бестуе доминираха на домашна сцена за радост на испанските зрители, въпреки че не постигнаха перфектни резултати по време на турнира от Световния лекоатлетически тур на закрито (бронзов етикет) във Валенсия.

Йопис, който е съносител на националния рекорд на Испания и сребърен медалист от европейско първенство, премина с лекота през сериите с време 7.55 секунди. Следващият най-добър състезател Христос-Панайотис Румциос от Гърция остана далеч назад с резултат 7.88.

Във финала Йопис поведе още от старта, като спечели убедително надпреварата до първото препятствие. Въпреки че се сблъска с три от тях, той постигна доминираща победа с време 7.53 секунди.

Като се има предвид, че е имал проблеми по време на бягането и е съборил препятствия, представянето му показва в каква добра форма се намира. Времето на Йопис е само на 0.03 секунди от най-доброто му постижение за сезона.

Неговият сънародник Даниел Сиснерос го последва, за да открие сезона си с най-доброто си време от две години насам – 7.73 секунди.

Румциос пресече финалната линия трети с 7.81, поставяйки нов личен рекорд в първото си състезание за сезона. С този резултат той се изравни на осмо място във вечната ранглиста на Гърция в тази дисциплина.

Бестуе също пое контрола в спринта на 60 метра, но подобно на Йопис, победата ѝ не дойде без известни трудности. Тя премина безпроблемно през сериите, записвайки 7.29 секунди, като следващата най-бърза квалификантка беше Семира Килебрю от САЩ със 7.37.

Във финала обаче изглеждаше, че Бестуе първоначално изостава. Нейната изключително спокойна техника обаче ѝ позволи да премине през групата, изпреварвайки съперничките си една по една, докато не постигна уверена победа с време 7.24 секунди.

Въпреки че времето не беше толкова силно, колкото на първото ѝ състезание за годината, където тя бяга 7.21 и 7.18, този турнир отбеляза шестото ѝ бягане под 7.30 за сезона. Това изгражда ключова последователност преди Световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун.

Представителките на Венецуела Андреа Мишел Пурика Гевара и Недиам Нори Варгас Артеага заеха съответно второ и трето място с 7.33 и 7.37 секунди.

Бягането на 1500 метра при мъжете беше обявено за най-интересната надпревара на средни разстояния за вечерта, а Адриан Бен и Мариано Гарсия се погрижиха това да бъде така. В началото на състезанието никой не последва пейсмейкъра и вместо това атлетите изчакаха последните 200 метра, за да увеличат темпото.

С оставаща една обиколка Бен държеше лидерството, но Гарсия беше готов да атакува, след като през цялото време се движеше плътно зад европейския шампион на 800 метра от Истанбул 2023. И точно това направи.

С камбаната за последна обиколка Гарсия се откъсна, изненадвайки Бен, и поведе уверено, преди да забави темпото, за да отпразнува победата си, пресичайки финалната линия с време 3:37.22.

Мартин Сегурола завърши с 3:37.57, изпреварвайки Бен на финала само с 0.02 секунди, след като испанското трио водеше пред останалите състезатели през цялото време. Марино Блоудек завърши четвърти с национален рекорд на Хърватия на закрито от 3:37.77.

Действащият световен шампион до 20 години на 800 метра Дженерал Берхану Аянса шокира съперниците си с темпото си още от старта във Валенсия. Той обаче не показа умора и спечели безпроблемно с 1:46.61 в първото си състезание на закрито изобщо.

При жените обаче надпреварата не беше доминирана само от една атлетка, като всичко се реши в последните 50 метра. Тогава Росио Аройо атакува от вътрешната страна, за да спечели с време 2:04.15.

Испанката Лореа Ибарсабал трябваше да се задоволи с второто място с 2:04.30, след като се опита да се защити от полякинята Юлия Ягушчик (2:04.31) и позволи на 22-годишната Аройо да я изпревари.

Снимки: Imago