Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ЛеБрон Джеймс избран за Мача на звездите в НБА за рекорден 22-ри път

ЛеБрон Джеймс избран за Мача на звездите в НБА за рекорден 22-ри път

  • 2 фев 2026 | 11:01
  • 434
  • 0
ЛеБрон Джеймс избран за Мача на звездите в НБА за рекорден 22-ри път

Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс беше избран да участва в Мач на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА) за рекорден 22-ри път, но за пръв път от 2004 година няма да бъде титуляр.

Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс) ще участва за 16-и път, но също ще бъде резерва, след като и двамата не бяха селектирани сред петимата титуляри от Западната конференция.

Джамал Мъри от Денвър Нъгетс и Норман Пауъл от Маями Хийт пък ще бъдат сред шестима баскетболисти, които ще дебютират в двубоя.

Мачът на звездите ще се играе на 15 февруари в залата на Лос Анджелис Клипърс в Ингълууд, Калифорния, и ще включва нов формат с три отбора - два с играчи от САЩ и един със състезатели от останалия свят.

Съставите на трите тима ще бъдат обявени във вторник, като всеки от тях ще бъде с осем играчи.

Домакините от ЛА Клипърс няма да бъдат представени в мача, след като шесткратният участник във формата - Кауай Ленард, не беше избран сред участниците, въпреки силното си представяне този сезон със средно по 27,7 точки, 6,1 борби и 2,1 откраднати топки на двубой.

Титуляри от Източната конференция:
Янис Адетокумбо (Милуоки Бъкс)
Джейлън Браун (Бостън Селтикс)
Джейлън Брънсън (Ню Йорк Никс)
Кейд Кънингам (Детройт Пистънс)
Тайрийз Макси (Филаделфия 76ърс)

Резерви от Източната конференция:
Скоти Барнс (Торонто Раптърс)
Джейлън Дърън (Детройт Пистънс)*
Джейлън Джонсън (Атланта Хоукс)*
Донован Мичъл (Кливланд Кавалиърс)
Норман Пауъл (Маями Хийт)*
Паскал Сиакам (Индиана Пейсърс)
Карл-Антъни Таунс (Ню Йорк Никс)

Титуляри от Западната конференция:
Стеф Къри (Голдън Стейт Уориърс)
Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс)
Шей Гилджъс-Алекзандър (Оклахома Сити Тъндър)
Никола Йокич (Денвър Нъгетс)
Виктор Уембаняма (Сан Антонио Спърс)

Резерви от Западната конференция:
Дени Авдия (Портланд Трейл Блейзърс)*
Девин Букър (Финикс Сънс)
Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс)
Антъни Едуардс (Минесота Тимбъруулвс)
Чет Холмгрен (Оклахома Сити Тъндър)*
ЛеБрон Джеймс (Лос Анджелис Лейкърс)
Джамал Мъри (Денвър Нъгетс)*

*дебютант в Мача на звездите

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Кой ще празнува след дербито на Пловдив?

Кой ще празнува след дербито на Пловдив?

  • 2 фев 2026 | 07:00
  • 3032
  • 0
Портланд взе чешки "снайперист" от Атланта

Портланд взе чешки "снайперист" от Атланта

  • 1 фев 2026 | 20:15
  • 814
  • 0
Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

  • 1 фев 2026 | 19:35
  • 25521
  • 5
Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

  • 1 фев 2026 | 18:38
  • 1405
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: В края се уморихме

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: В края се уморихме

  • 1 фев 2026 | 16:56
  • 1392
  • 0
Васил Евтимов пред Sportal.bg: Започнахме да си подаваме топката и мачът приключи за 3-4 минути

Васил Евтимов пред Sportal.bg: Започнахме да си подаваме топката и мачът приключи за 3-4 минути

  • 1 фев 2026 | 16:37
  • 1769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24376
  • 6
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 8200
  • 4
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 11590
  • 6
Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 5147
  • 4
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 1236
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 43868
  • 26