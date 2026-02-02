ЛеБрон Джеймс избран за Мача на звездите в НБА за рекорден 22-ри път

Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс беше избран да участва в Мач на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА) за рекорден 22-ри път, но за пръв път от 2004 година няма да бъде титуляр.

Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс) ще участва за 16-и път, но също ще бъде резерва, след като и двамата не бяха селектирани сред петимата титуляри от Западната конференция.

Джамал Мъри от Денвър Нъгетс и Норман Пауъл от Маями Хийт пък ще бъдат сред шестима баскетболисти, които ще дебютират в двубоя.

Мачът на звездите ще се играе на 15 февруари в залата на Лос Анджелис Клипърс в Ингълууд, Калифорния, и ще включва нов формат с три отбора - два с играчи от САЩ и един със състезатели от останалия свят.

Съставите на трите тима ще бъдат обявени във вторник, като всеки от тях ще бъде с осем играчи.

Домакините от ЛА Клипърс няма да бъдат представени в мача, след като шесткратният участник във формата - Кауай Ленард, не беше избран сред участниците, въпреки силното си представяне този сезон със средно по 27,7 точки, 6,1 борби и 2,1 откраднати топки на двубой.

Титуляри от Източната конференция:

Янис Адетокумбо (Милуоки Бъкс)

Джейлън Браун (Бостън Селтикс)

Джейлън Брънсън (Ню Йорк Никс)

Кейд Кънингам (Детройт Пистънс)

Тайрийз Макси (Филаделфия 76ърс)

Резерви от Източната конференция:

Скоти Барнс (Торонто Раптърс)

Джейлън Дърън (Детройт Пистънс)*

Джейлън Джонсън (Атланта Хоукс)*

Донован Мичъл (Кливланд Кавалиърс)

Норман Пауъл (Маями Хийт)*

Паскал Сиакам (Индиана Пейсърс)

Карл-Антъни Таунс (Ню Йорк Никс)

Титуляри от Западната конференция:

Стеф Къри (Голдън Стейт Уориърс)

Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс)

Шей Гилджъс-Алекзандър (Оклахома Сити Тъндър)

Никола Йокич (Денвър Нъгетс)

Виктор Уембаняма (Сан Антонио Спърс)

Резерви от Западната конференция:

Дени Авдия (Портланд Трейл Блейзърс)*

Девин Букър (Финикс Сънс)

Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс)

Антъни Едуардс (Минесота Тимбъруулвс)

Чет Холмгрен (Оклахома Сити Тъндър)*

ЛеБрон Джеймс (Лос Анджелис Лейкърс)

Джамал Мъри (Денвър Нъгетс)*



*дебютант в Мача на звездите