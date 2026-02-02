Миншъл шокира Дуум в Глазгоу

Финалистът от Европейското първенство до 23 години Джейк Миншъл поднесе изненада, побеждавайки носителя на световна титла в зала Александър Дуум в бягането на 400 метра за мъже на международния турнир в Глазгоу в събота. 21-годишният британски атлет, който завърши пети във финала на 400 метра с препятствия на Европейското първенство до 23 години в Берген през 2025 г., постигна една от най-големите победи в кариерата си. Той удържа белгиеца Дуум и финишира за 46.51 секунди — с повече от секунда по-бързо от предишното си лично постижение в зала.

Миншъл направи взривен старт и поведе още при първата обиколка, следван плътно от Дуум, който е настоящият европейски шампион на открито. При навлизането във финалната права изглеждаше, че Дуум ще успее да го изпревари, както направи на същата писта срещу Карстен Вархолм, за да спечели златото на Световното първенство в зала в Глазгоу през 2024 г. Миншъл обаче запази самообладание и устоя на късния щурм, за да победи белгиеца с 0.11 секунди.

Друга изненада бе поднесена и в бягането на 400 метра при жените, където Луиза Стоуни от Великобритания се оказа най-бърза от трите серии. Тя спечели третата серия с време 52.08, изпреварвайки София Лаврешина от Португалия (52.19), като и двете атлетки записаха лични рекорди.

Този резултат означаваше, че нейната по-именита сънародничка Лавиай Нилсен, която завърши четвърта на същата писта във финала на 400 метра на Световното първенство в зала през 2024 г., трябваше да се задоволи с третото място в общото класиране, след като спечели първа серия с 52.37.

Финалите на 60 метра бяха изключително оспорвани. Носителката на европейска титла за девойки до 20 години Джой Езе от Великобритания спечели състезанието при жените със 7.26 секунди, изпреварвайки Джазмин Уилкинс само с 0.01 секунди.

Надпреварата при мъжете беше още по-равностойна, като Толувабори Акинола бе обявен за победител след фотофиниш, след като и той, и унгарецът Доминик Иловски записаха време от 6.59 секунди. Бронзовият медалист от европейско първенство в зала Андрю Робъртсън завърши трети с 6.70.

Златната медалистка от Европейското първенство до 23 години в щафетата 4х100 метра Алисън Бел спечели бягането на 200 метра при жените с време 23.39. В техническите дисциплини ирландката Лорън Калахан триумфира в скока на дължина при жените с личен рекорд от 6.40 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages