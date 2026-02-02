Огунлейе доближи 20-метровата граница в Нордхаузен

Олимпийската шампионка Йемиси Огунлейе демонстрира отлична ранна форма, постигайки третата си победа на международния турнир по тласкане на гюле в зала в Нордхаузен. Огунлейе убедително надделя над силната конкуренция с най-добър опит от 19.86 метра в четвъртия кръг. Това е четвъртото най-добро постижение в кариерата ѝ до момента, както и нов рекорд на турнира.

Германката остави зад себе си двукратната европейска шампионка в зала от Португалия Ауриол Донгмо (19.02 м) и двукратната световна шампионка Чейс Джаксън от САЩ (18.94 м), които заеха съответно второ и трето място.

"Това ми даде толкова много в развитието ми, показвайки, че сме на прав път. Просто ти дава страхотно усещане, когато дойдеш на такова състезание и знаеш, че атмосферата е добра и фокусът е основно върху тласкането на гюле. Това е наистина уникално. Затова винаги обичам да се връщам в Нордхаузен“, заяви Огунлейе, цитирана от Leichtathletik.de.

Италианецът Зейн Уиър също спечели състезанието при мъжете за трети път с първия си опит от 20.56 метра, преди да се оттегли от надпреварата поради контузия.

За щастие на Уиър никой не успя да надмине неговия резултат, въпреки че Кристофър Ликата от САЩ се доближи, заемайки второто място с 20.44 метра.

Снимки: Gettyimages