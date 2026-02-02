Веро с впечатляващо бягане и рекорд на 800 метра

Точно седмица преди първото международно участие на Фемке Бол на 800 метра, една от вероятните ѝ европейски съпернички - швейцарката Одри Веро, направи сериозна заявка за годината. Това се случи на турнира Meeting de l’Eure във Вал-дьо-Рьой, част от Световния атлетически тур в зала със "сребърен етикет" в неделя.

Европейската шампионка до 23 години от Швейцария надделя над силна конкуренция, за да спечели бягането на 800 метра при жените с време 1:57.49. С това тя затвърди статута си на "Изгряваща звезда“ на Европейската атлетика – награда, която получи през октомври на церемонията Golden Tracks.

Това беше първото състезание за 21-годишната атлетка за сезона, като тя подобри с повече от две секунди собствения си национален рекорд в зала от миналата година. Резултатът я нарежда на второ място в световната ранглиста за 2026 г., веднага след британката Изабел Бофи, която записа 1:57.43 в Бостън в петък.

Европейската сребърна медалистка в зала Клара Либерман трябваше да се задоволи с второто място пред родната си френска публика, завършвайки с личен рекорд от 2:00.42. Италианката Елоиза Койро зае третото място, на 0.11 секунди зад нея.

Друга световна шампионка Джесика Схилдер също демонстрира класата си в тласкането на гюле при жените. В своя дебют за сезона нидерландската атлетка спечели с резултат 19.78 метра, което я постави на трето място в световната ранглиста. Тя остана само на осем сантиметра зад олимпийската шампионка от Германия Йемиси Огунлейе, която ден по-рано постигна най-добър европейски резултат в Нордхаузен.

Шведката Фани Рос зае второ място след Схилдер с най-добър опит от 18.29 м, а финландката Емили Кангас беше трета със 17.89 м.

Публиката бе зарадвана и с френски национален рекорд в зала на една миля при жените, поставен от европейската шампионка на 1500 метра в зала Агат Гийемо. Тя спечели с време 4:23.77, подобрявайки собственото си най-добро постижение от миналата година с 2.22 секунди.

При мъжете на една миля победител стана кениецът Винсънт Кибет Кетер с 3:55.03, следван плътно от белгиеца Рубен Верхейден с 3:55.35.

Бягането на 60 метра с препятствия при жените предложи изключително оспорван финал, който донесе победа и личен рекорд на финландката Саара Кескитало с време 7.95 секунди. Французойката Летисия Бапте записа същото време, но остана втора, докато финалистката от Олимпийските игри в Париж 2024 Алайша Джонсън от САЩ зае третото място със 7.96.

Световният и европейски бронзов медалист в зала Карл Бенгстрьом от Швеция спечели бягането на 400 метра при мъжете с рекорд на турнира от 46.09 секунди.

Действащата световна шампионка в зала и на открито Леянис Перес Ернандес от Куба също се отличи, постигайки най-добър резултат в света за сезона в тройния скок при жените – 14.65 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages