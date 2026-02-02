Българин отново е световен рекордьор в силовия трибой

Най-силният български състезател в силовия трибой Емил Кръстев отново вписа името си в историята на този спорт. Айтозлията подобри световния рекорд и бе сред големите звезди на най-престижното състезание Sheffield Powerlifting Championships. Турнирът е с рекорден за трибоя награден фонд от 445 000 паунда и в него участват само на 12 мъже и 12 жени от цял свят, поканени лично въз основа на най-високите си постижения

На подиума в Шефилд 28-годишният Кръстев постигна 315 кг в първото упражнение - клек, 237.5 кг във вдигането от лежанка и 367.5 кг на мъртва тяга. Именно последният опит на тяга донесе на Кръстев световния рекорд в категория до 93 кг – общ сбор от 920 кг. С това постижение Емил не само подобри личния си резултат с 2,5 кг, но и си върна световния рекорд, който през лятото бе подобрен минимално от американския състезател Орхи Ръсел. Припомняме, че преди година, отново в Шефилд, Кръстев постави рекорд от 917,5 кг.

В самото състезание между 12-те мъже в Шефилд българинът зае четвърто място в общото подреждане. Класацията се прави според процента на постигнатия трибой спрямо досегашния рекорд, като резултатът на Кръстев се оказа с 0.218% повече. Пред него се класираха тежкоатлети, които също подобриха световните рекорди в своите категории, но с по-големи проценти:

1. Остин Пъркинс (САЩ, кат. 74 кг) - 891 кг (5.753% над досегашния рекорд 843 кг)

2. Кйел Бакелунд (Нор, кат. 66 кг) - 782 кг (1.558% над досегашния рекорд от 770 кг)

3. Етиен Ел Шар (Ливан, кат. 120 кг) - 984 кг (0.562% над досегашния рекорд от 978 кг)

При жените общ победител стана французойката Тифани Шапон, която в най-леката категория до 47 кг събра трибой от 451.5 кг, с 3.793% над досигашния световен рекорд от 435 кг на американката Конър Хедър, поставен през юни 2025 г. в Кемниц (Гер).

