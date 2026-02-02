Популярни
Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец
  Лека атлетика
  Ашър-Смит с победа на 60 метра в Ню Йорк

Ашър-Смит с победа на 60 метра в Ню Йорк

  • 2 фев 2026 | 10:11
  • 369
  • 0
Ашър-Смит с победа на 60 метра в Ню Йорк

Европейската шампионка на 100 метра за 2024 г. Дина Ашър-Смит записа втора поредна победа на американска земя, триумфирайки в спринта на 60 метра на турнира Millrose Games в Ню Йорк. Състезанието е част от златната верига на Световната атлетика в зала и се проведе в неделя.

Само седмица след победата си в Бостън с време 7.08 секунди, британката направи много силни последни 20 метра, за да изпревари миналогодишната победителка Джейшъс Сиърс от САЩ, финиширайки за 7.10 срещу 7.12 за американката.

Ашър-Смит се подготвя за Световното първенство по лека атлетика в зала през 2026 г. в Куяви-Поможе, което ще бъде първото ѝ участие на шампионата от десетилетие.

Джош Кър направи обещаващо завръщане след контузия на прасеца, която провали защитата на титлата му на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г., където той завърши на последно място, куцайки.

Кър атакува в предпоследната обиколка на рядко провежданата дисциплина на две мили, но в последната обиколка беше изпреварен от олимпийския шампион на 1500 метра Коул Хокър. Американецът се възстанови от спъване, за да спечели с време 8:07.31 срещу 8:07.68 за Кър.

През последните седмици Кър потвърди, че се цели в Световното първенство в зала през 2026 г. по пътя към натоварения летен сезон, който ще завърши с Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.

Друга представителка на Великобритания Хана Нътол постигна значително лично постижение, за да завърши втора на 3000 метра с време 8:32.94, оставайки зад кенийката Дорис Лемнголе, която финишира за 8:31.39.

Европейският сребърен медалист от 2024 г. Мохамед Атауи трябваше да се задоволи с второто място в първото си бягане на 800 метра за 2026 г.

Атауи поведе при звънеца за последната обиколка с междинно време 1:18.04, но испанецът беше изпреварен след последния завой от Колин Салман от САЩ, който грабна победата с 1:44.70 срещу 1:44.98 за Атауи.

Времето на Атауи все пак е негово лично най-добро постижение в зала и го поставя в добра позиция за евентуален опит да подобри световния рекорд на 1000 метра в зала от 2:14.20 на родна земя в Мадрид в петък.

В бягането на една миля при жените, спечелено от Ники Хилц с най-добър резултат в света за сезона от 4:19.64, полякинята Клаудия Кажимерска завърши трета с 4:21.36, подобрявайки дългогодишния национален рекорд в зала на Лидия Хойецка. Вилма Нилсен също постави шведски национален рекорд в зала с 4:23.56, завършвайки осма.

В първото си състезание след раждането на първото си дете гъркинята Екатерини Стефаниди преодоля 4.10 метра в овчарския скок, като тя също се подготвя за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

Стефаниди е печелила медали в овчарския скок на последните пет издания на Европейското първенство по лека атлетика, включително златни медали през 2016 г. и 2018 г. съответно в Амстердам и Берлин.

Снимки: Gettyimages

