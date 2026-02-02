Владимир Илиев ще е вторият ни знаменосец на Олимпиадата

Най-успешният български биатлонист Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на българския олимпийски тим на откриването на Игрите в Милано-Кортина 2026. Знаменосците са мъж и жена, като Александра Фейгин ще носи флага в Милано, а Владимир Илиев ще е на церемонията в Кортина д’Ампецо, където ще дефилира и националният тим по биатлон.

Александра Фейгин ще е знаменосец на България на Олимпиадата в Милано-Кортина

За Илиев това е пето участие в Олимпийски игри, което го прави един от най-опитните атлети в Милано-Кортина. Той прави дебюта си във Ванкувър 2010, след което участва в Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022. Така 38-годишният биатлонист ще се изравни с рекордьорката на България по този показател и легенда в шоттрека Евгения Раданова, която също има пет олимпийски участия на зимни Игри, както и три олимпийски медала.

Владимир Илиев е сребърен медалист в индивидуалната дисциплина на 20 километра от Йостерсунд през 2019 година, което е първото и единствено отличие за България от Световно първенство при мъжете. През 2019 година той е избран за Спортист номер 1 на България.

Заедно с него в Милано-Кортина участва и неговата съпруга – Милена Тодорова, с която имат дъщеричка Ивайла. Тодорова е една от най-успешните български биатлонистки в последните години.

България ще участва с пълни състави от по четирима състезатели от двата пола в биатлона, като те вече са в олимпийското село в Антерселва, където водят подготовка.

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 ще въведат иновативен подход към два традиционни ритуала – запалването и гасенето на олимпийския огън. За първи път ще има два олимпийски жертвеника – единият ще гори в Милано, в Arco della Pace, емблематична забележителност на града, а другият ще бъде в Кортина д’Ампецо, на Piazza Dibona.

Артистите, които ще участват в церемонията по откриването на Игрите на 6 февруари (петък), вече направиха своята генерална репетиция на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Сред главните звезди са Марая Кери и италианският тенор Андреа Бочели. В шоуто ще участват повече от 1200 доброволци. Церемонията е дело на Balich Wonder Studio, компанията за управление на събития, която е организирала рекордните 16 олимпийски и параолимпийски церемонии.