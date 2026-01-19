Александра Фейгин ще е знаменосец на България на Олимпиадата в Милано-Кортина

Състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин ще бъде един от двамата знаменосци на българската делегация на откриването на Зимните олимпийски игри на 6 февруари на "Сан Сиро" в Милано. Българският представител от мъжкия отбор ще бъде определен по-късно.

Това обяви днес председателят на БОК Весела Лечева по време на церемония по представянето на зимната алимпиада и параолимпиада в италианското посолство в София от посланик Марчело Апичела.

България има спечелени 20 квоти, като имената на състезателите ще бъдат утвърдени утре на заседание на Изпълкома на БОК. Делегацията на страната ще бъде от 50 души.

Шампионката на България Александра Фейгин ще участва на вторите си олимпийски игри. При дебюта си в Пекин през 2022 година тя се класира 24-та. В китайската столица знаменосци на българската делегация бяха сноубордистът Радослав Янков и биатлонистката Мария Здравкова.