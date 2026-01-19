Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Александра Фейгин ще е знаменосец на България на Олимпиадата в Милано-Кортина

Александра Фейгин ще е знаменосец на България на Олимпиадата в Милано-Кортина

  • 19 яну 2026 | 15:11
  • 429
  • 0
Александра Фейгин ще е знаменосец на България на Олимпиадата в Милано-Кортина

Състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин ще бъде един от двамата знаменосци на българската делегация на откриването на Зимните олимпийски игри на 6 февруари на "Сан Сиро" в Милано. Българският представител от мъжкия отбор ще бъде определен по-късно.

Това обяви днес председателят на БОК Весела Лечева по време на церемония по представянето на зимната алимпиада и параолимпиада в италианското посолство в София от посланик Марчело Апичела.

България има спечелени 20 квоти, като имената на състезателите ще бъдат утвърдени утре на заседание на Изпълкома на БОК. Делегацията на страната ще бъде от 50 души.

Шампионката на България Александра Фейгин ще участва на вторите си олимпийски игри. При дебюта си в Пекин през 2022 година тя се класира 24-та. В китайската столица знаменосци на българската делегация бяха сноубордистът Радослав Янков и биатлонистката Мария Здравкова.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Лечева: Мястото на подиума на Тервел и Радо е поредното доказателство, че може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

Лечева: Мястото на подиума на Тервел и Радо е поредното доказателство, че може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

  • 19 яну 2026 | 08:56
  • 608
  • 0
Три седмици преди Олимпидата българските сноубордисти записаха най-успешното си представяне в Световната купа

Три седмици преди Олимпидата българските сноубордисти записаха най-успешното си представяне в Световната купа

  • 19 яну 2026 | 08:41
  • 1474
  • 0
Цеко Минев: Това ще остане в историята

Цеко Минев: Това ще остане в историята

  • 18 яну 2026 | 15:29
  • 1800
  • 1
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 42277
  • 33
Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:35
  • 2071
  • 0
Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:22
  • 2438
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 13227
  • 120
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 11698
  • 12
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 27326
  • 20
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 20428
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 20362
  • 15
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 5287
  • 6