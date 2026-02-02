Популярни
Проблеми в Ювентус (Малчика)

  • 2 фев 2026 | 08:24
  • 259
  • 0

Ювентус (Малчика) приключи миналата година на последно място в Северозападната Трета лига. В сайта на клуба излезе тревожна информация. Пропадна контрола с Партизан (Червен бряг).

Ето и коментара на играещия треньор Любомир Иванов, публикуван в juventusmalchika.com.

„В отбора неяснотата е пълна. Звъня постоянно на благодетеля на Ювентус Анатолий Ангелов, но той не отговаря. За съжаление вече четирима от основния състав си тръгнаха и се очаква поне още двама да направят това“.

Снимки: juventusmalchika.com

