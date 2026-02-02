Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Влазня
  3. Додай и Канцлера помогнаха на Влазня да окупира първото място

Додай и Канцлера помогнаха на Влазня да окупира първото място

  • 2 фев 2026 | 02:57
  • 317
  • 0
Додай и Канцлера помогнаха на Влазня да окупира първото място

Кевин Додай направи повторния си дебют за Влазня. Младежкият национал на Албания се завърна в родния си клуб под наем от ЦСКА и се включи от пейката при гостуването на Теута, спечелено с 1:0. Крилото влезе още в 18-ата минута на мястото на Клинти Чато.

Гола за Влазня отбеляза Есат Мала в 10-ата минута. Халфът се възползва от кратко разбъркване в противниковото наказателно поле и прати топката в мрежата.

След почивката в игра за гостите от Шкодра се появи и друг футболист с минало на "Армията" - Бисмарк Чарлс. Известният като Канцлера ганаец е в отбора под наем от Скендербеу, който през миналия сезон изпадна.

С победата Влазня събра 42 точки и е едноличен лидер в класирането. Вторият Елбасани има 39 точки след равенството срещу партизани (2:2), а със същия актив е и Егнатия, който загуби с 0:1 у дома от ФК Тирана.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

  • 2 фев 2026 | 01:55
  • 318
  • 0
Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

  • 2 фев 2026 | 01:36
  • 347
  • 0
Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

  • 2 фев 2026 | 01:06
  • 1330
  • 0
Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

  • 2 фев 2026 | 00:32
  • 777
  • 0
Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

  • 2 фев 2026 | 00:20
  • 926
  • 1
В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

  • 1 фев 2026 | 23:58
  • 1458
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 1247
  • 1
Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

  • 2 фев 2026 | 04:15
  • 153
  • 0
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 5655
  • 4
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 7731
  • 1
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 37063
  • 75
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 23915
  • 107