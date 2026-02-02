Додай и Канцлера помогнаха на Влазня да окупира първото място

Кевин Додай направи повторния си дебют за Влазня. Младежкият национал на Албания се завърна в родния си клуб под наем от ЦСКА и се включи от пейката при гостуването на Теута, спечелено с 1:0. Крилото влезе още в 18-ата минута на мястото на Клинти Чато.

Гола за Влазня отбеляза Есат Мала в 10-ата минута. Халфът се възползва от кратко разбъркване в противниковото наказателно поле и прати топката в мрежата.

След почивката в игра за гостите от Шкодра се появи и друг футболист с минало на "Армията" - Бисмарк Чарлс. Известният като Канцлера ганаец е в отбора под наем от Скендербеу, който през миналия сезон изпадна.

С победата Влазня събра 42 точки и е едноличен лидер в класирането. Вторият Елбасани има 39 точки след равенството срещу партизани (2:2), а със същия актив е и Егнатия, който загуби с 0:1 у дома от ФК Тирана.