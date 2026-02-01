Популярни
Портланд взе чешки "снайперист" от Атланта

  • 1 фев 2026 | 20:15
  • 154
  • 0
Атланта Хоукс размени чешкия си гард Вит Крейчи за Дуоп Рийт от Портланд и два избора от втория кръг на Драфта на НБА, съобщава ESPN. ТрейлБлейзърс на практика връщат на "Ястребите" пика от 2027 година, както и избор от втория кръг през 2030 година чрез Ню Йорк Никс.

Крейчи в момента е в Топ 20 в НБА по процент за стрелба от тройката с 42.3% успеваемост. Той вкарва средно по 2.2 тройки на мач и има средно по 9 точки този сезон. Крейчи има още две години по договора си след края на настоящия сезон.

Рийт пък претърпя по-рано тази седмица операция, която сложи край на сезона му.

Снимки: Gettyimages

