Щутгарт продължи с отличното представяне

Щутгарт вече няма загуба в последните си седем мача в Бундеслигата и е спечелил пет от тях. Днес “швабите” надделяха с 1:0 в домакинството си на Фрайбург. Успехът дойде след гол на Емердин Демирович в последната минута на редовното време.

Домакините отправиха първия си точен удар в 20-ата минута, но изстрелът с глава на Вагноман бе право във вратаря Атуболу. Малко след това Матиас Гинтер изби топката на голлинията след удар на Дениз Ундав. При следващата добра ситуация нападателят на Щутгарт прати топката покрай вратата. Ундав продължи да тормози защитата на съперника и пропусна още една възможност преди почивката. Вратарят на гостите пък направи блестящо спасяване след удар на Нартей с глава. При ответната атака Фрайбург имаше възможност да поведе.

Гостите започнаха добре втората част, а след почивката атаките се редяха и към двете врати. Стражът на Фрайбург Атуболу продължи със спасяванията с надеждата да не допусне гол в мач от Бундеслигата за първи път от ноември. Постепенно Щутгарт намали темпото, но продължи да има контрол, въпреки че в една ситуация можеше да допусне гол. В последната минута на редовното време Демирович се разписа със страхотен удар. Фрайбург бе близо до бърз отговор, но Нюбел спря резервата Огбус.

