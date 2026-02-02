Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кой ще празнува след дербито на Пловдив?

Кой ще празнува след дербито на Пловдив?

  • 2 фев 2026 | 07:00
  • 310
  • 0
Кой ще празнува след дербито на Пловдив?

Градско дерби ще сложи днес край на 19-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. В 19:15 часа Академик Бултекс 99 се изправя срещу Локомотив Пловдив в зала "Сила".

Академик е девети в класирането с 5 победи и 11 загуби, докато Локомотив се намира на четвърта позиция с баланс 10-6.

Двата отбора вече премериха веднъж силите си по-рано през сезона. През ноември те изиграха запомнящ се мач, който завърши с драматична победа след продължение с 98:93 за Локомотив.

Снимка: БК "Локомотив Пловдив" / Фейсбук

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Портланд взе чешки "снайперист" от Атланта

Портланд взе чешки "снайперист" от Атланта

  • 1 фев 2026 | 20:15
  • 679
  • 0
Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

  • 1 фев 2026 | 19:35
  • 21140
  • 4
Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

  • 1 фев 2026 | 18:38
  • 1100
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: В края се уморихме

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: В края се уморихме

  • 1 фев 2026 | 16:56
  • 1265
  • 0
Васил Евтимов пред Sportal.bg: Започнахме да си подаваме топката и мачът приключи за 3-4 минути

Васил Евтимов пред Sportal.bg: Започнахме да си подаваме топката и мачът приключи за 3-4 минути

  • 1 фев 2026 | 16:37
  • 1561
  • 0
Ламонт Уест пред Sportal.bg: Спечелихме с 8 минути добър баскетбол

Ламонт Уест пред Sportal.bg: Спечелихме с 8 минути добър баскетбол

  • 1 фев 2026 | 16:11
  • 1023
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 16122
  • 8
Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:20
  • 916
  • 0
Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

  • 2 фев 2026 | 04:26
  • 7518
  • 3
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 8256
  • 4
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 10034
  • 1
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 28140
  • 107