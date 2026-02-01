Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българският отбор на сабя се класира на 15-о място на турнира за Световната купа за девойки в Тбилиси

Българският отбор на сабя се класира на 15-о място на турнира за Световната купа за девойки в Тбилиси

  • 1 фев 2026 | 17:45
  • 263
  • 1
Българският отбор на сабя се класира на 15-о място на турнира за Световната купа за девойки в Тбилиси

Българският отбор на сабя в състав Мариела Георгиева, Ева Нарлийска, Виктория Витлиемова и Ива Власева се класира на 15-о място в турнира от Световната купа за девойки в Тбилиси (Грузия). В надпреварата се включиха17 тима, като от най-добрите в света отсъстваха само американките.

Българките стартираха във втория кръг от елиминациите, където отстъпиха пред Полша с 32:45. В срещите за разпределение на местата от 9 до 16 Георгиева, Нарлийска, Витлиемова и Власева загубиха от Беларус с 36:45, а след това отстъпиха пред Румъния с 34:45. В двубоя за 15-16 място те победиха Иран с 45:32 и заеха 15-а позиция в крайното класиране, съобщават от БФ Фехтовка.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Виктория Витлиемова остана на 32 място на Световната купа по сабя за девойки в Тбилиси

Виктория Витлиемова остана на 32 място на Световната купа по сабя за девойки в Тбилиси

  • 1 фев 2026 | 01:22
  • 415
  • 0
Симеон Далеков 12-и на сабя при младежите на "Аспарухов меч"

Симеон Далеков 12-и на сабя при младежите на "Аспарухов меч"

  • 1 фев 2026 | 01:06
  • 636
  • 0
Дания и Германия ще спорят за титлата на Европейското по хандбал

Дания и Германия ще спорят за титлата на Европейското по хандбал

  • 31 яну 2026 | 17:51
  • 782
  • 0
Бяла и Етър 64 увеличиха аванса си на върха в женското хандбално първенство

Бяла и Етър 64 увеличиха аванса си на върха в женското хандбално първенство

  • 31 яну 2026 | 17:41
  • 592
  • 0
Започна международният турнир на сабя "Аспарухов меч"

Започна международният турнир на сабя "Аспарухов меч"

  • 31 яну 2026 | 11:04
  • 687
  • 0
Германия излъга Хърватия и се класира за финала на Европейското по хандбал за мъже

Германия излъга Хърватия и се класира за финала на Европейското по хандбал за мъже

  • 30 яну 2026 | 21:03
  • 2616
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 31052
  • 126
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 58499
  • 83
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 32523
  • 257
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 18312
  • 49
Тотнъм 0:1 Манчестър Сити, Шерки откри резултата

Тотнъм 0:1 Манчестър Сити, Шерки откри резултата

  • 1 фев 2026 | 18:49
  • 3722
  • 6
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 37190
  • 47