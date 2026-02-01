Нюрнбергер и Дармщат си тръгнаха с точка от Берлин

Дармщат спечели точка при гостуването си на Херта, въпреки че изоставаше с два гола. Срещата на “Олимпиащадион” завърши 2:2. Българският национал Фабиан Нюрнбергер отново беше титуляр за Дармщат. Неговият тим е на трето място в класирането, но вторият Елверсберг е по-напред само заради по-добрата си голова разлика.

Херта започна много силно двубоя и отбеляза два гола до 15-ата минута. Още в третата минута гостите загубиха топката в средата на терена, Винклер напредна отляво, много лесно преодоля защитник на съперник и центрира отлично, а Реезе откри резултата. Грешка в защитата на Дармщат доведе до второ попадение, дело на Айчбергер. Домакините продължиха да доминират и не изглеждаше как тимът на българина ще обърне нещата, но ситуацията се промени в 39-ата минута. Тогава Дармщат получи дузпа и Фрейзър Хорнби я реализира.

Нюрнбергер имаше шанс да изравни в самия край на първото полувреме. Той стреля на два пъти, но ударите му бяха блокирани. Херта имаше предимство и след почивката, а в 53-ата минута след поредна грешка на Дармщат се стигна до греда след удар на Кюизанс. Гостите обаче подобриха представянето си и в 62-ата минута изравниха след втория гол на Хорнби в мача. Столичани останаха с човек по-малко в 70-ата минута след червен картон на Давид Ковнацки, но Дармщат не успя да се възползва и да стигне до победен гол.

