Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дармщат
  3. Нюрнбергер и Дармщат си тръгнаха с точка от Берлин

Нюрнбергер и Дармщат си тръгнаха с точка от Берлин

  • 1 фев 2026 | 16:55
  • 182
  • 1
Нюрнбергер и Дармщат си тръгнаха с точка от Берлин

Дармщат спечели точка при гостуването си на Херта, въпреки че изоставаше с два гола. Срещата на “Олимпиащадион” завърши 2:2. Българският национал Фабиан Нюрнбергер отново беше титуляр за Дармщат. Неговият тим е на трето място в класирането, но вторият Елверсберг е по-напред само заради по-добрата си голова разлика.

Херта започна много силно двубоя и отбеляза два гола до 15-ата минута. Още в третата минута гостите загубиха топката в средата на терена, Винклер напредна отляво, много лесно преодоля защитник на съперник и центрира отлично, а Реезе откри резултата. Грешка в защитата на Дармщат доведе до второ попадение, дело на Айчбергер. Домакините продължиха да доминират и не изглеждаше как тимът на българина ще обърне нещата, но ситуацията се промени в 39-ата минута. Тогава Дармщат получи дузпа и Фрейзър Хорнби я реализира.

Нюрнбергер имаше шанс да изравни в самия край на първото полувреме. Той стреля на два пъти, но ударите му бяха блокирани. Херта имаше предимство и след почивката, а в 53-ата минута след поредна грешка на Дармщат се стигна до греда след удар на Кюизанс. Гостите обаче подобриха представянето си и в 62-ата минута изравниха след втория гол на Хорнби в мача. Столичани останаха с човек по-малко в 70-ата минута след червен картон на Давид Ковнацки, но Дармщат не успя да се възползва и да стигне до победен гол.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 20493
  • 0
Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

  • 1 фев 2026 | 13:23
  • 827
  • 0
Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

  • 1 фев 2026 | 10:57
  • 10869
  • 1
Ливърпул преговаря за нидерландски национал

Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 9986
  • 0
Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

  • 1 фев 2026 | 10:07
  • 5746
  • 0
Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

  • 1 фев 2026 | 09:39
  • 3818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 23212
  • 78
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 52684
  • 83
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 20493
  • 0
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 31576
  • 42
Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

  • 1 фев 2026 | 15:59
  • 6623
  • 15
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

  • 1 фев 2026 | 14:22
  • 11296
  • 5